Manchester United vs Cristiano Ronaldo

1 - O folhetim Manchester-Ronaldo mantém-se, pelo menos, até ao dia que termine a possibilidade de transferências.Ronaldo quer sair para jogar a Champions, mas não encontra clube. Penso que se precipitou, deveria ter tomada essa posição se soubesse, de antemão, que Jorge Mendes tinha novidades concretizáveis.Os leques de opções para Ronaldo, um jogador da sua craveira, são mínimos.Tantos rumores, tantas noticias e, se calhar, vai acabar por ficar em Manchester. Não sei, pois, no futebol o que é hoje verdade, amanhã é mentira.O que eu sei é que o Manchester United, no jogo contra o Brighton, mostrou limitações e fragilidades agoniantes. Ronaldo tem razão, o Manchester United precisa de reforços para se poder bater pelos quatro primeiros lugares da tabela classificativa e ter acesso à Champions. O interesse, por Arnautovic e Rabiot, é bom, mas chega tarde e a más horas.Ten Hag colocou Ronaldo no banco, para dizer ao vestiário que ele é que manda, porém, Ronaldo tem lugar de caras neste Manchester United e em qualquer equipa do Mundo.É preciso espírito ganhador e uma mentalidade forte não chega ser bom jogador. Ronaldo tem isso tudo e muito mais.Depois da derrota em Old Trafford Ronaldo está carrega do de motivos para pedir para sair, encontre ele uma equipa dos seus desígnios.Deixar Ronaldo no banco numa equipa daquelas é decepcionante. A entrada de Ronaldo estimulou a equipa, mas entrou tarde e não foi a tempo.A relação do treinador com Ronaldo é de costas voltadas e parece irreversível, embora, de momento, haja um impasse.Esta situação de braço-de-ferro é prejudicial para Ronaldo, mas também, para o Manchester United2 – Pelo nosso campeonato, o seu início foi muito agradável com bons jogos, disciplina e poucos casos.O FC Porto mostrou a sua capacidade de se regenerar, fazendo grandes aquisições internas na recuperação de jogadores ( Marcano) e lançar jovens ( João Mário).O Benfica mostra outra alegria e vivacidade, mas não pode entrar em espaventos de triunfalismo, tem que ir step by step.O Sporting, em Braga, fez um grande jogo e poucas equipas terão um bom resultado.Nota: Chalana foi dos melhores de sempre. A maior homenagem que se pode fazer-lhe, é falar sempre dele e, não, só agora, que faleceu. Obrigado pelos bons momentos que nos proporcionou com as suas jogadas estonteantes.