Mané, um exemplo

O futebol africano não nos diz muito, conhecemos aqui e acolá alguns jogadores que militam em clubes europeus.A final da Taça de África pôs frente-a-frente Salah pelo Egipto e Mané pelo Senegal, colegas no Liverpool, mas adversários nesta final.O Senegal venceu no desempate nas grandes penalidades, com o último penálti marcado por Mané. Fiquei com pena, pela excelente campanha do Egipto, comandada por Carlos Queiroz um especialista em preparar selecções.O Liverpool para além de ficar sem dois dos melhores jogadores, tem que gerir a sua rivalidade no regresso à Premier League.Há um mal estar entre os dois desde a renovação dos seus contratos. Mané com 29 anos foi comprado ao Southampton por 40 milhões em 2016. Salah, um jogador que Mourinho apreciava, esteve na Premier League sem sucesso, rumou a Roma e regressou a Inglaterra para o Liverpool. Auferiam os dois, 2 milhões de euros.Salah teve uma época espectacular com 32 golos e procuraram segurá-lo no Liverpool com uma renovação a passar a auferir 14 milhões de euros.Ao invés, Mané jogador que dá muitas assistências a Salah, polivalente, altruísta e inteligente só mais tarde lhe subiram o salário para 10 milhões.Mané tem a noção, que defende, ajuda no meio-campo, se jogasse mais na frente sem tarefas defensivas marcaria também muitos golos.Mané é um jogador de equipa e Salah joga mais para si. A sua relação não é muito boa e no balneário cada um tem o seu grupo. Esta final da Taça de África foi o ajuste de contas e venceu ManéMané é um jogador, que fora do futebol tem uma vida simples, pagou bilhetes para alguns adeptos do Senegal que quiseram assistir à final da Taça de África (CAN). Há tempos numa entrevista disse:" Não preciso de Ferraris, relógios e aviões, quero ajudar meu povo". Ainda há gente assim.Mané é um exemplo para todos nós, de origem humilde aposta na caridade e no bem comum do seu povo. Não tem pejo em dizer que passou fome e trabalhou no campo. Mané em vez de andar a exibir carros, jóias, casas e aviões, dá dinheiro para roupas e comida a pessoas pobres em África.Mané não esqueceu as suas origens e mesmo sem ter tido uma educação de base, mostra a muitos a sua enorme grandeza. Utiliza o dinheiro que ganha para ajudar os mais necessitados.Um exemplo, a enaltecer e a fazer ver que os milhões do futebol podem ser canalizados, não para exibicionismos e vaidades, mas para quem mais precisa.A caridade como doação voluntária de ajuda aos necessitados, é um acto nobre e uma virtude só ao alcance de alguns.Esta liberdade de espírito devia influenciar outros jogadores.