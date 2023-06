Mbappé, o imprevisível

Mbappé é um jogador que se assemelha muito mais a Ronaldo do que a Messi, fisicamente dotado, explosivo, veloz e que chuta com os dois pés.O Real Madrid prescindiu de Benzema, que foi para a Arábia em pré-reforma e com muitos dólares.Mbappé vai para o Real Madrid? O ano passado também estava tudo encaminhado e traiu Florentino Pérez, houve a intervenção do presidente francês Emmanuel Macron, que tratou do assunto como se fosse de Estado e Mbappé manteve-se no PSG que pouco tem de francês. Porém, ficou com uma bolsa cheia de euros.Eu sempre tive a ideia que Florentino Pérez é incrível a fixar jogadores, recordo-me dos famosos galácticos e uma das mais impressionantes aquisições que ficará nos anais da história - roubar Figo ao Barcelona.Mbappé não merece muito vir para o Real Madrid, mas como jogador encaixa como uma luva no projecto, agora que Benzema foi à vida dele.Mabppé é o homem do momento no futebol mundial e procurou forçar a sua saída não executando a cláusula de extensão do seu contrato. Posto isto, ou sai agora ou para o ano.Deste modo, passou o ónus da sua saída, já este ano, para o PSG. Pretende cumprir a temporada 2023/24, porém fica livre em Janeiro de 2024 e pode sair a custo zero.Tudo isto tem muito pouco de futebol e muito de advocacia, versus contratos e dinheiro. Se, Mbappé ficar este ano, recebe bónus de 120 milhões brutos ( assinatura e fidelidade). Mbappé está numa encruzilhada com o PSG, ou aguenta mais um ano e para o ano sai a custo zero ou é colocado no mercado de transferências. Todavia, aí, entra, para além do Real Madrid o Manchester United.Contudo, como o ano passado, pode haver um volte-face e Mbappé renovar e assinar um novo contrato com o PSG. Com Mbappé tudo é possível, como sabemos Mbappé é imprevisível e influenciável, muda de opinião rapidamente.Verdade seja dita, que Mbappé com a supervisão da sua mãe tem uma capacidade de administrar os tempos em negociações como o futebol nunca tinha visto.As suas guinadas, voltar com a palavra atrás e a falta de escrúpulos não respeitando a palavra são tão notáveis, como o seu enorme talento.Se continuar a colocar o dinheiro em primeiro lugar em detrimento de um projecto como é o do Real Madrid, dificilmente será, um dia, Bola de Ouro e vencerá uma Champions.Mbappé tem que ser transparente, directo, sem armadilhas e correcto.Não sei se Mabppé apesar de dar a entender que quer vir para o Real Madrid abdicará de receber 70 milhões de euros brutos por temporada (entre 35 40 milhões já com impostos) e dois bónus: 60 milhões de assinatura , mais 60 milhões de fidelidade. No total são 120 milhões que em valor líquido equivalem a 65 milhões de euros.Em suma, Mbappé recebe líquidos por época 100 milhões (35 milhões salário + 65 milhões de bónus).Não estou a ver o Real Madrid entrar numa loucura destas e pagar tanto dinheiro.Se for pelo dinheiro, Mbappé fica no PSG, se quiser mesmo representar o Real Madrid e apostar numa carreira de títulos terá de abdicar de muito dinheiro.Nota: Portugal segue em frente no Campeonato da Europa de sub-21, mas tem tido uma participação muito fraquinha. Apurou-se no limite e com um golo aos 90 minutos de penálti. Era importante vencer a Inglaterra para seguirmos em frente e estarmos nos Jogos Olímpicos 2024.