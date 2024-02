Mbappé vai mesmo para o Real Madrid?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mbappé informou os dirigentes do PSG, na sua intenção de sair para o Real Madrid. Mas atenção anunciou a sua saída, ainda não foi anunciada a sua contratação pelo Real Madrid.

Fiquei surpreendido com o momento escolhido! O PSG está na luta pelo apuramento da Liga dos Campeões e até pode encontrar o Real Madrid mais à frente.

Sou apologista que o deveria ter feito, perto do final da época. Porventura, tendo em conta os avanços e recuos num passado recente, quis tirar pressão sobre si mesmo ao afirmar que as coisas estavam decididas.

Porém, esta sua decisão dizendo que não renova contrato com o PSG, coloca-o numa posição delicada e vulnerável na equipa onde joga, com o presidente, os seus companheiros e treinador.

Mbappé, se for para o Real Madrid, vai para ganhar títulos, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, todavia prescinde de bastante dinheiro, de modo que, haja algum equilíbrio financeiro no balneário do Real Madrid.

Considerando como está a jogar o Real Madrid com as boas prestações dos seus avançados: Vinicius, Rodrygo, Brahim, Joselu. Alguém vai ser preterido para Mbappé encaixar na linha da frente, alguém que no campeonato francês já marcou 32 golos em 31 jogos.

Não são os números de Ronaldo, mas acontece que alguém vai ter que ir para o banco e com certeza será Rodrygo. Mbappé faz bem o corredor esquerdo, mas está lá Vinicius, terá que deambular pelo centro.

Mbappé se tivesse vindo o ano passado era uma solução, assim, será um acrescento e causará alguma tensão no balneário pelo que ganha e vai ocupar o lugar de alguém que era titular.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está muito calado. Acho estranho! Não me acredito que Mbappé vá sair a custo zero sem haver problemas e tensão.

Também sei que Mbappé custa ao PSG, cerca de 200 milhões de euros por temporada. Isso dá para poupar muito dinheiro.

A sua mãe, Fayza Lamar, é de difícil negociação e tem uma personalidade muito forte.

Ainda há muitas curvas e limiar arestas para Mbappé ser jogador do Real Madrid.