Milan - Ibrahimovic

Estive uns dias em Milão, e, como não podia deixar de ser, passei em S. Siro. Tive azar pois ia-se realizar o concerto dos Rolling Stones e não estava acessível, assim como o seu Museu.Eu já lá tinha estado a ver um grande jogo entre o Inter de Milão e o Benfica para a Taça UEFA em 2011. O Benfica perdeu 4-3, mas fiquei com a sensação que podia ter ganho, tendo muito azar. Vi jogar Recoba, Luisão, Zanetti, Simão Sabrosa e tantos outros.Falar do Milan, não posso deixar de referir Ibrahimovic. O Milan foi campeão devesse ao treinador Pioli como gestor de personalidades no balneário e indubitavelmente a Ibrahimovic. A sua presença teve um grande impacto no ressurgimento do clube. Ele mostrou toda a sua experiência com actuações decisivas em campo e forneceu liderança fora de campo para ajudar um grupo jovem a encontrar alguma crença.Ibrahimovic é uma personagem incrível. O seu regresso foi fundamental, em termos de personalidade e na transmissão de confiança à equipa que cresceu enormemente.O Milan alcançou este resultado também graças a ele. Ibrahimovic deixou a sua marca e agora os jovens jogadores podem continuar por conta própria.Porém, Ibrahimovic que esteve lesionado e agora operado, está em recuperação continua vendo as imagens a caminhar numa piscina.A sua operação é algo complexo, envolveu a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com reforço lateral e reparação do menisco.Se uma lesão destas tivesse acontecido a outro qualquer jogador e com uma recuperação de seis meses, arrumava as chuteiras e retirava-se.Ibrahimovic é indomável e vai querer ainda jogar em grande e terminar com chave de ouro. A sua perseverança, tenacidade e capacidade de sacrifico para continuar são um exemplo.Eu que o aprecio a jogar é uma boa noticia. Ibrahimovic tem 40 anos, mas é um dotado física e mentalmente.Também em Itália, recentemente, Chiellini com 37 anos, saiu da Juventus e foi para o Los Angeles FC. Em Portugal, o Pepe com 39 anos é um fenómeno de longevidade e produtividade.Eu recordo-me de Toninho Cerezo na Sampdoria teve excelente desemprenho com 37 anos, Fernando Gomes deixou de jogar aos 35 anos, saindo do Porto e passando pelo Sporting duas épocas. Cerezo e Gomes terminaram as suas carreiras há mais de 30 anos. Entretanto, o futebol tem evoluído muito.Ronaldo com 37 anos deve ser caso único, pela sua longevidade e com poucas lesões, que o torna um investimento com retorno.Os jogadores duram muito mais anos no topo com cuidados com a alimentação, treino, recuperação, apoio da tecnologia e vida regrada.Porém Ibrahimovic é um caso de estudo e único, até a fazer contratos, assinará em breve a sua renovação com o Milan, um acordo que será essencialmente dividido em duas partes. A primeira parte terá um valor fixo baixo – uma extensão "simbólica" – enquanto a segunda parte será mais alta e incluirá bónus vinculados a objectivos individuais e da equipa, se ficar bom do seu joelho para jogar.Nota: a renovação de Mbappé no PSG já teve consequências, antes foi o director desportivo Leonardo, agora Neymar foi convidado a sair. Uma nova ordem parece que vai existir para os lados de Paris.