Milan-FC Porto

1 – Desta vez vi o jogo na televisão, fiquei surpreendido pela falta de intensidade do Milan. Este jogo para o Milan tratava-se de um final, mas pouco fez por isso. Não estar Ibrahimovic em campo tem influência, mas não explica tudo. A suplência de Ibrahimovic surpreendeu, mas percebe-se, para gerir o esforço e recente lesão no tendão de Aquiles. O Milan está em primeiro lugar no Calcio e quer ganhar o Scudetto.





O Porto sempre com muita personalidade, a jogar de igual para igual, não fosse a falta de eficácia, em vez de empatar, vencia o Milan de forma fácil e sem sobressaltos. Este empate só vem beneficiar o Atlético de Madrid, a classificação do grupo está em aberto.O jogo Porto – Atlético de Madrid promete em emoção e apuramento. O colombiano Luis Díaz é impressionante e vai ficar pouco tempo nos Dragões. É pena alguns jogadores tornam-se notados e imprescindíveis no Porto, mudam de clube e depois perdem algum brilho. O caso de Danilo no PSG, Alex Telles no Manchester United, Herrera no Atlético de Madrid, entre outros. Se calhar era melhor abdicarem de algum dinheiro e serem felizes, e o mais importante, serem titulares e fazerem a diferença no Porto. Sempre admirei Müller nunca saiu do Bayern de Munique e podia tê-lo feito, assim como, Totti na Roma. Mas compreendo os jogadores sul-americanos procuram o "senhor money" e dá jeito ao Porto.2 – Ibrahimovic marcou de livre a mais de 100km/h contra a Roma no passado Domingo. É por este tipo de lances que eu ainda gosto de ver futebol. Ibrahimovic é um jogador diferente e incrível, capaz num lance fazer algo belo e marcante. Outro que pode no futuro fazer a diferença é Vinicius assim lhe sejam dadas condições e acreditem no seu potencial. Jogador rapidíssimo e com técnica de excelência muito melhor que Hazard.Outro é Falcão, impressionante sem lesões em qualquer equipa, agora no Rayo Vallecano faz a diferença e enche estádios. O futebol precisa deste tipo de jogadores que deslumbram. Afinal Ronaldo não marca só golos de penálti! Incrível o que faz com 36 anos, parece que começou a jogar há pouco tempo e tem que provar o que todos já sabemos – um faro pelo golo único.Fundador do Clube dos Pensadores*escreve ao abrigo do antigo AO