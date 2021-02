Segui o jogo Milan-Inter, com muito interesse, para ver de novo Ibrahimovic e Lukaku, depois do seu desentendimento no jogo da Taça de Itália. Estava à espera que o Milan se agigantasse, mas foi o Inter que teve uma primeira parte de sonho, marcou um golo e manietou completamente os movimentos do Milan, por isso, dificultou a chegada de jogo para Ibrahimovic.





Na segunda parte as coisas mudaram de figura, logo no começo Ibrahimovic fazendo valer a sua compleição física fez dois remates de cabeça que poderiam ter mudado o perfil do jogo.Mas, no futebol quem não marca, arrisca-se a sofrer um golo e assim aconteceu. Lukaku sentenciou o jogo e ainda festejou de uma forma para provocar IBrahimovic dizendo: "sou o melhor, porra, eu avisei-te". Claro que não é, mas gostava de ser. Ibrahimovic pelo que já fez fica na história do futebol e não só pelas suas tiradas, mas pelas belas jogadas de execução superior.Ibrahimovic com uma enorme personalidade consideram-no sempre o mau da fita e Lukaku o bonzinho, mas não é bem assim. Lukaku não é nenhum santo, o que diz não consegue ter o eco da estrela que é Ibrahimovic. Esta rivalidade ainda não acabou e vai continuar.Ibrahimovic pode não marcar e perder, mas a sua presença em campo torna o Milan um perigo e dá-lhe algo, que até há uns anos atrás tinha perdido.Personalidade, vontade de vencer, cair de pé, que se fale do Milan como há muito não se via e pensar-se que é sempre possível. Ibrahimovic em campo é sinónimo que pode fazer algo de diferente e de conseguir marcar.Ibrahimovic quando o Milan estava na frente, sempre alertou que não tinham ganho nada.Todavia tudo está em aberto e o Calcio está a ser o campeonato mais interessante. A Premier League está praticamente entregue ao Manchester City, Mourinho está em queda. A Ligue 1 é sempre a equipa suspeita do costume, PSG que vence e tem uma armada brutal. La Liga tem o Atlético de Madrid na frente destacado, mas está a perder folgo. A Liga Portuguesa tem o Sporting destacadíssimo, uma agradável surpresa.O Calcio concentra as atenções gerais, pois Milan, Juventus, Inter, Roma e Atalanta podem ainda virar a classificação final.Ter numa liga Ibrahimovic, Ronaldo e tantos outros torna-se motivo de atracção.Fundador do Clube dos PensadoresEscrevo ao abrigo do antigo AO