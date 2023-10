Mundial'2030: Portugal com uma amarga vitória

No Mundial 2030, a sua organização ainda não está muito clara o que se vai passar. Na sua génese, o Mundial seria realizado por Portugal e Espanha e, disputar-se-ia um jogo na Ucrânia, num gesto simbólico para passar a mensagem de paz em tempo de guerra. O futebol sempre foi um veículo excelente para promover a paz e o diálogo. Afinal, o futebol tem uma linguagem universal entendível por todos.Mais tarde, a Ucrânia desapareceu das opções e deu lugar a Marrocos. Porém todos os países gostariam de ter o Mundial de futebol, para promoção e politicamente dá votos.A FIFA procurou satisfazer todas as partes e o Mundial vai à América do Sul, comemora-se o seu centenário. Vai daí, o Mundial em vez de dois países passou a três, e agora, a seis países: Portugal, Espanha, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.Ainda faltam 7 anos, mas já há imenso burburinho. Os países da América do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, jogarão o seu primeiro jogo em casa, mas o torneio depois passa para a Europa (Portugal e Espanha) e África ( Marrocos).É tudo muito bonito para interesses geopolíticos e financeiros, mas esqueceram-se dos jogadores. Portugal terá uma participação deste Mundial secundária e não de protagonista principal. Foi uma amarga vitória.Saber-se-á mais detalhes em Dezembro de 2024, dentro de 15 meses. O Mundial disputar-se-á em Junho de 2030. Uma coisa boa para Portugal é que está apurado automaticamente, assim como os outros cinco: Espanha, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai. Portugal não precisa de viver as vicissitudes e as dificuldades de um apuramento.Este Mundial terá 48 equipas. Onde se vão realizar os jogos a FIFA impõe uma série de requisitos relacionados com a capacidade dos estádios, estacionamento, e serviços nos estádios. Portugal terá 3 estádios eleitos: Sporting ( José Alvalade), Benfica ( Luz) e no Porto ( Dragão ).A partir de agora vão começar os lobbies para ver onde se disputam os jogos e a final. Não tenho dúvidas que o imponente estádio do Real Madrid, recentemente, inaugurado com um aspecto futurista e melhores serviços será o eleito para albergar a final.Portugal tem que fazer pela vida para ter o maior número de jogos. Como era importante ter-se uma rede ferroviária comum a Espanha. Evitava-se utilizar aeroportos e as viagens seriam muito mais ecológicas. Infelizmente Portugal durante muitos anos, só olhou para auto-estradas e carros.Não tenho dúvidas que o futebol se move pelos seus próprios interesses, vulgo FIFA e interesses políticos.Este Mundial que vai passar por seis países é inédito na sua organização, mas eu gostava muito mais que fosse organizado somente por Portugal. Vamos ver como funciona o Mundial 2026 organizado pelo México, EUA e Canadá.O Mundial 2030 tem países a mais para organizar, não vai ser fácil. No fundo Infantino quer agradar a todos para levar em 2034 o Mundial para a Arábia Saudita.Para já, esta sexta-feira vamos tentar ser apurados de forma imediata para o Euro 2024.