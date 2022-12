O karma de Ronaldo

Portugal já foi campeão da Europa e tem uma mescla, de jovens e mais velhos que, combina muito bem.Tenho muita confiança em Portugal, ter Ronaldo é sempre possível acontecer algo, mesmo no banco. Já vencemos o campeonato da Europa (2016) e a Liga das Nações (2019).Temos uma geração de jogadores que jogam nas melhores equipas e campeonatos por essa Europa fora. Jovens talentosos: António Silva (19 anos) Nuno Mendes (20), Vitinha (22), João Félix (23), Gonçalo Ramos (21) e Rafael Leão (22).Para além da juventude, temos jogadores consagrados: Rubén Dias, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Todos eles são sem sombra de dúvidas respeitados e com valor. Não esquecer que Bernardo Silva já foi nomeado para a Bola de Ouro.No ataque está o melhor jogador português de sempre e pede meças a qualquer um a nível Mundial. Ultimamente está na moda criticar Ronaldo, se não tivesse os problemas que teve com o Manchester United, as coisas seriam diferentes, está constantemente nas bocas do Mundo e as opiniões dividem-se. Nunca duvidei das suas qualidades. Ronaldo com o avanço da idade tem-se adaptado, é sempre útil, importante e imprevisível. Já marcou um golo de penalty e marcou em 5 mundiais.Porém, neste jogo contra a Suíça, Fernando Santos - o conservador -, tornou-se - o inventor - e as coisas correram muito bem. Gonçalo Ramos esteve sublime e Pepe um baluarte em campo.Não aceito que, se crie "casos" e "casinhos" à volta de Ronaldo, ora porque fica aborrecido por ser substituído ( normal num jogador), ora pelo que diz e faz ( é humano). Querem fazer de Ronaldo um vilão, tudo que faz é mal interpretado.Respeitem Ronaldo pelo que já deu a todos nós, a gratidão não é apanágio dos portugueses.Estava convencido que neste Mundial, Portugal daria que falar, quer pelo desempenho de Ronaldo, quer pelos bons resultados. Mas enganei-me. Eu gostava que Portugal tivesse ganho à Suíça e Ronaldo jogasse bem, mas Ronaldo ficou no banco.Ronaldo vive um Karma para o mal, tudo que faz tem consequências negativas. Depois deste resultado Ronaldo deixou de ter espaço na selecção. Só, se voltar e, fizer um bom jogo, de outro modo, este 6-1, contra a Suíça sentenciaram a sua omnipresença na selecção portuguesa.Ronaldo que está no final da carreira, um dos maiores nomes do desporto Mundial que aos 37 anos ainda é cobiçado para receber 500 milhões de euros até aos 40 anos.Ronaldo é um tipo esperto, saiu do Real Madrid porque percebeu que Florentino Pérez não lhe pagava o que merecia e queria direitos pela sua imagem, além disso, tinha o exemplo, do que aconteceu ao Pepe que tanta falta fez ao Real Madrid.Na Juventus veio-se embora, apercebeu-se dos problemas financeiros do clube, até, lhe devem dinheiro. Para mim, Ronaldo errou ao ir para o Manchester United, mas o amor ao clube e a influência de Alex Ferguson, levaram-no para um atoleiro, tivesse ido para o Manchester City e seria diferente.O que disse na entrevista a Pierce Morgan estava certo - os donos do Manchester United, os irmãos Joel e Avram Glazzer estão a ponderar vender a sua participação maioritária no clube.Espero que Ronaldo não se transforme no mito de Narciso.O mito ensina-nos que o excesso de vaidade e a falta de empatia pelos outros podem ser prejudiciais e acabou apaixonado pelo próprio reflexo.Ronaldo tem vivido um Karma sem precedentes desde que saiu da Juventus. A sua falta de confiança e instabilidade emocional, por querer sair do Manchester United, não ajudou e fez mossa, acrescida pela seca de golos.Eu gostava que Portugal continuasse na senda das vitórias, com Ronaldo noutra situação. Lamento o que se está a passar, na vida aprendi a ser humilde, grato e reconhecido.Mas a vida, infelizmente, é um rolo compressor sem sentimentos.