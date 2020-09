O mundo do futebol

A política não se deve misturar com o futebol. Não é raro ver-se políticos e governantes no camarote presidencial do Benfica, Porto ou Sporting. O fascínio que exerce a quem está na política, ser ali visto pelo status e porque hipoteticamente granjeia simpatias e votos.





Mário Centeno, quando era Ministro das Finanças, pediu uns bilhetes para ir ao futebol. Eu compreendi e acho que qualquer ministro tem o direito de ir ao futebol e pedir um lugar recatado para não ser incomodado.Mas toda a gente sabe as ligações do mundo do futebol com o mundo da política. Este pedido de Mário Centeno saiu-lhe caro quanto à sua idoneidade e reputação.Esta imprudência e "pôr-se a jeito" mostrou ingenuidade. A dignidade e seriedade de Centeno não estava em causa.Todavia quanto mais alto estamos mais cuidados devemos ter, e porventura, para que não haja equívocos evitarmos determinadas situações ambíguas.Houve um grande alarido por Antonio Costa fazer parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira, onde também estava Fernando Medina. Considero um erro de palmatória, os políticos não aprendem e cometem sempre os mesmos erros. Neste caso, acresce as nuvens negras a pairar sobre o Benfica e Luís Filipe Vieira. Filipe Vieira é um dos devedores do BES e é acusado na Operação Lex.Rui Moreira, presidente da CM Porto, o presidente da CM Gaia e outros pertencem ao Conselho Superior do F. C. Porto. Considero um erro e um equívoco.Temos que ser honestos intelectualmente. Eu sei que um Primeiro-Ministro não é a mesma coisa que um presidente de câmara. Mas uma comissão de honra, também, não é um conselho superior com mandato e eleito.Seria de bom senso um político, seja ele do governo ou autarca poder ter preferência de clube, mas abster-se de participar em comissões de honra ou órgãos sociais de qualquer clube.António Costa só tinha uma coisa a fazer, não ter aceite o convite de Luís Filipe Vieira. Ponto final! E, evitava passar pelo vexame do seu nome ser retirado dessa comissão de honra.O que se retém na memória é que um presidente de um clube, para todos os efeitos, recusou o cidadão António Costa que, por acaso, é Primeiro-Ministro de Portugal.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO