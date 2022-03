Portugal mata-mata

Quando escrevo esta crónica, ainda não se realizou o decisivo jogo Portugal-Turquia do playoff para o apuramento do Mundial no Qatar.Vem-me sempre à ideia aquele golo na Sérvia que não contou, que nos daria o passaporte para o Mundial. Infelizmente, não havia VAR, mas devia ter havido verdade no jogo, pelas imagens dadas o jogo deveria ter sido repetido.Agora, não vale a pena falar disso. É preciso vencer, Fernando Santos como tem sido habitual é um conservador nato e aposta na " velha guarda" tendo à frente Ronaldo.Tenho muita fé em João Félix, Bernardo Silva e Diogo Jota jogadores talentosos e em muito boa forma. De Ronaldo é de esperar tudo, mas esta época não tem sido nada brilhante, pode ser que venha ao de cima tudo o que ele vale e é.O importante é vencer e esperar pela Itália ou Macedónia. Jogar em casa, ainda por cima no Norte, pode ser um incentivo extra. O Estádio do Dragão está com lotação esgotada há muito tempo.Nos jogos da selecção nacional procuro estar presente, estive na Hungria, há menos clubite e está em causa a nossa nação. Ir assistir a um jogo da selecção, o risco de haver zaragatas e confusões é muito menor, do que num Porto- Benfica ou num Porto- Sporting.Acredito na nossa selecção nacional, Portugal é um país pequeno, mas é uma potência mundial no futebol, logo à noite tem que fazer jus a essa condição.Se não vencermos esta selecção passa para a história e muitos dos seus jogadores deixarão de representar a selecção nacional.Porém, tenho fé que possamos estar no Mundial. A ausência de Pepe é preocupante, mas temos que acreditar.Seria bonito este grupo ir ao Mundial, fazer uma boa figura e depois dar lugar a outros.É um jogo muito difícil e que não há hipótese de errar, é um jogo único e temos mesmo que vencer, caso contrário ficamos pelo caminho.Portugal é favorito, mas tem que o demonstrar em campo, com determinação, talento e abnegação.Este play-off vem, de novo, mostrar à saciedade que Portugal para estar em finais sofre sempre muito, mas está lá.Este jogo é decisivo, é um mata-mata, só uma equipa pode passar à próxima fase da competição, pois a seguir vem outro mata-mata.Boa sorte para Portugal e para quem acredita que é possível!