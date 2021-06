Portugal, Portugal, Portugal!

Portugal apresentou-se contra a França com outra postura e com uma personalidade diferente do que contra a Alemanha. A entrada de João Moutinho e de Renato Sanches deu maior estabilidade ao meio campo.





Gostei de ver a França a tremer connosco. A França joga bem em contra-ataque, mas oscila muito quando está pressionada e tem outra equipa que pode em contra-pé fazer o mesmo que a França está habituada a fazer.Ronaldo continua decisivo porque quando chamado a marcar penáltis não falha, depois tem uma elevação estratosférica, contudo no um para um já não consegue ser decisivo. Apesar dos seus 36 anos, vai destacado na lista dos melhores marcadores com 5 golos.José Mourinho sempre quis, um dia, ter do seu lado Rui Patrício, ele sabe muito bem qual a razão. Tudo indica que Rui Patrício vai para a Roma. As duas defesas que fez, para além de decisivas, demonstram que é um dos melhores guarda-redes do Mundo. A sua elasticidade e capacidade de reacção são notáveis.Pepe continua senhorial. Esperemos que Danilo recupere depois daquele lance, sem intenção de Lloris, mas parecia um golpe de boxe.Fernando Santos desta vez mexeu no onze, logo de início, e fez bem. Moutinho dá outra consistência ao meio-campo pela sua experiência e controlo de bola. Renato Sanches dá fulgor e energia para se avançar.Portugal ficou em terceiro, sendo o melhor terceiro em igualdade de pontos com a Alemanha, todavia em caso de empate, a primeira regra de desempate são os pontos obtidos no jogo disputado entre eles. Ora a Alemanha venceu-nos por 4-2.Sofremos a bom sofrer, mas agora o limite é o céu. Domingo defrontamos a Bélgica e se vencermos tudo pode acontecer.Em Sevilha espera-se uma enorme enchente de portugueses, dá para ir de carro. Desta cidade os portuguese têm gratas recordações, já vencemos a Taça UEFA. O Porto brilhou, tendo Mourinho como treinador, contra o Celtic de Glasgow.Escrevo ao abrigo do antigo AO