Portugal vs. Ronaldo

Os portugueses podem começar a pensar em planear a viagem ao Qatar. Pelo que vi, na Hungria, para o Europeu foi muito agradável estar longe de casa, ouvir e sentir portugueses perto de nós, sempre com o seu estilo inconfundível e capazes de contornar todo o tipo de obstáculos para verem a sua selecção.





Um jogo de Portugal permite unir os portugueses e evita o excesso de "clubite". Portugal a nível de futebol é uma potência mundial, muito diferente do país a nível social e económico. No que concerne ao futebol, conseguimos ombrear com os melhores do Mundo e não ficamos em nada atrás.No jogo Portugal – Luxemburgo a contar para o apuramento do Mundial esmagámos o Luxemburgo que tem nas suas fileiras jogadores com nomes portugueses, o que só prova que os portugueses estão espalhados por toda a Europa e por todo o Mundo.Ronaldo, o suspeito do costume, encarreirou mais uma vitória assinando três golos e permitiu a Portugal fazer um jogo sem sobressaltos. Ronaldo vai fazer 37 anos e continua no topo do Mundo, é verdadeiramente impressionante a sua capacidade de manter-se sempre na excelência.Às vezes penso o que seria de Portugal sem Ronaldo? Com certeza teria que jogar de outro modo e mais por um todo. Assim, joga para ele e com ele.Não esquecer que ainda falta o jogo com a Irlanda fora e em casa com a Sérvia. Temos que ir passo a passo para evitar surpresas.Segundo a Marca, Ronaldo em 182 partidas disputadas, soma 58 jogos em que marcou 3 golos e 112 em que marcou dois golos. É obra!A caminho dos 37 anos não afrouxa e continua insaciável, decididamente, é o nosso abono de família.Fundador do Clube dos Pensadores*escreve ao abrigo do antigo AO