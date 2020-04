Premier League exemplar

A Premier League é um exemplo para todos nós, não só pela sua organização, pela forma como trata os clubes por igual, pela disciplina e rigor que impõe, pelas arbitragens e pelo espectáculo que proporciona.





A Premier League é a melhor liga do mundo, mas nesta situação mostrou que é a melhor fora do campo. A Premier League decidiu dividir pelo futebol 125 milhões de libras (142 milhões de euros). Em Portugal pouco se viu, a FPF pode e deve fazer melhor. Eu sei que o contrato televisivo da Premier League é enorme, só se verifica a rebaixa de 30% no plantel de cada equipa, porém o Manchester City continua a pagar os salários dos jogadores por inteiro.A Bundesliga, que é a que se aproxima mais da Premier League, vai dar uma ajuda de 20 milhões de euros sobretudo a equipas do escalão secundário.Mas o que me tocou mais foi a ajuda da Premier League para o sistema público de saúde inglês no valor de 23 milhões de euros, que se estende a comunidades, famílias e grupos vulneráveis. Acho esta medida fantástica e mostra que o futebol pode ser solidário e ajudar a sociedade que tão necessitada está de apoios para combater a Covid-19.A Premier League mostra que agora é a vez de ela agradecer aos milhões de ingleses, que fazem com que esta liga seja a melhor do Mundo. É bonito dar sem ninguém pedir e sem pedir nada em troca. Até no infortúnio a Premier League é a melhor do Mundo.Os jogadores de top, sinceramente, acho que poderiam ajudar um pouco mais, nesta pandemia. Tudo que são devem-no ao seu talento e trabalho, mas sem os adeptos e o que circula à sua volta não eram ninguém. Vê-se neste momento de histeria colectiva provocado pelo vírus malvado que ninguém fala nos jogadores de futebol. Os jogadores também devem perceber que num ápice deixam de ser protagonistas e reduzem-se à sua insignificância de meros mortais.É bom que se repense o futebol no futuro e se aprenda que o dinheiro realizado por esta modalidade não pode ter só como fito o lucro, mas o melhoramento da sociedade em geral a começar pelo futebol juvenil.Este vírus, pôs as pessoas a pensar que se consegue viver sem futebol, o futebol é que não vive sem pessoas. O futebol quando for retomado pelo menos por quem assiste vai exigir prudência e distância, vai menos gente assistir aos jogos e consequentemente os bilhetes vão ser ainda mais caros. Tudo vai ser diferente até se descobrir o medicamento ou a vacina que sirvam de antídoto a este vírus de origem chinesa.#Juntos vamos vencer.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO