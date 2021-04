PSG, Chelsea, Man. City, Real Madrid

1 - O equipamento branco opcional é muito bonito do Porto. Corona e Otávio são jogadores que fazem a diferença no Porto, têm pormenores muito interessantes.





O mágico Corona teve uma recepção de bola extraordinária e podia ter marcado um golo que seria precioso, ainda na primeira parte. O Porto mostrou ser capaz de ombrear com o Chelsea, mas perdeu a eliminatória no primeiro jogo. Neste jogo, a espaços, foi superior e o golo de Taremi é uma obra-prima que devia valer por dois, e assim, o Porto ia a prolongamento. O Porto mostrou personalidade, carácter e sai de cabeça erguida, contudo as vitórias morais não contam para nada a não ser para elevar a moral do grupo de trabalho.2 – Neymar enviou duas bolas aos ferros da baliza: uma ao poste, outra à trave na primeira parte. Contudo foi o Bayern que marcou e tornou o desfecho da eliminatória aliciante. Houve show Neymar e mostrou que quando quer é único. Neuer não lhe ficou atrás mantendo a baliza inviolável.Di Maria é também um jogador prodigioso e ofereceu um golo a Neymar que não conseguiu meter a bola dentro da baliza. O tridente Mbappé, Di Maria, Neymar é o melhor do Mundo.E, no contra-ataque desbarata qualquer defesa. O PSG conseguiu desforrar-se da derrota sofrida na final da Champions da época passada, mas convém salientar que o apuramento se deve aos golos fora de casa, pois no cômputo geral empatarem em vitórias e golos marcados 3-3.3 – O Liverpool entrou com tudo e podia ter marcado na primeira parte, todavia o Real Madrid também assustou e foi um jogo aberto, corrido e ao ataque. É assim que gosto de ver um jogo, com ataques e constantes mudanças de ritmo. A segunda parte foi mais contida e de retenção. O Liverpool arrisca-se a ter uma época para esquecer. O Real Madrid renasce das cinzas e se chega a campeão da Champions, o Ronaldo não faz falta nenhuma.4 - O Borussia Dortmund marcou e veio o fantasma de Guardiola que não consegue vencer uma Liga de Campeões. Pode ganhar tudo, mas esta prova exige mais do que aquilo que ele costuma dar. Na segunda parte rectificou a sua táctica e deu a volta ao resultado. O City está nas meias-finais e vai encontrar o PSG. Vamos ver se é desta que o PSG e Neymar ganham uma Champions, ou se é Guardiola a conseguir o que procura há muitos anos. A Premier League está no papo, continua na Taça de Inglaterra, vai jogar a final da Taça da Liga contra Mourinho. É incrível como pode conseguir o pleno este ano. Está em todas as frentes. Inacreditável!