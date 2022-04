Real Madrid e Atlético Madrid

1 - O futebol é um desporto incrível! Passam-se coisas inexplicáveis para o comum dos mortais. O Atlético Madrid foi eliminado pelo Manchester City, porém, os adeptos no final do jogo não pararam de aplaudir. Foi inolvidável e inesquecível este momento, todo o estádio a bater palmas e a aplaudir de pé com cânticos, os jogadores estavam estupefactos e incrédulos perante tamanho ambiente de reconhecimento pelo trabalho realizado na partida. Nunca tinha visto algo tão bonito e inolvidável. O normal seria assobiar e manifestar desagrado. É por isso, que o futebol é uma paixão, é uma emoção, arrasta multidões e leva os nervos à flor da pele. Por vezes, para o mal com desacatos e discussões estéreis que se tornam uma doença a que eu chamo "clubite", outras vezes para o bem como este grito de apoio dos adeptos ao Atlético Madrid, que ofuscou a passagem do Manchester City à meia-final da Champions. Não há dúvida que o futebol é irracional, talvez por isso é belo e único. Parecia que, quem tinha vencido era o Atlético Madrid.2 – O Real Madrid de Ancelotti tornou-se um expert em virar resultados adversos, como os espanhóis apelidam de – remontada. Aconteceu contra o PSG, de seguida contra o Chelsea em que houve prolongamento num jogo cheio de emoções, impróprio para cardíacos. Eu que assisti ao jogo pela televisão, até fiquei cansado só de ver a evolução do resultado.Pensei que o Real Madrid iria ficar por aqui, mas não. Num jogo do campeonato espanhol a perder 2-0 com o Sevilha , virou o resultado para 3-2. Ancelotti com as substituições e a entrada de Rodrygo, transformou este talentoso jogador no joker do Real Madrid. O Real Madrid tem como lema nunca se render e acreditar sempre, mas esta temporada tem sido épica. Ancelotti tem sempre a capacidade de ler o jogo e tirar um coelho da cartola do banco e isso é fantástico. Não podemos esquecer que nem sempre resulta, pois, o Real Madrid perdeu 4-0 com o Barcelona e levou um banho de bola, mas os madrilenos já esqueceram.Poucos treinadores conseguem motivar jogadores que não jogam de início e fazer com que quando entram em campo façam a diferença. É injusto falar-se tanto de Benzema, muitas vezes limita-se a empurrar a bola para dentro da baliza a passes de Vinícius e Rodrygo.