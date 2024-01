Real Madrid empolgante

No domingo decidi subscrever a "Opto SIC," uma nova plataforma que dava em direto a final da Supertaça de Espanha, entre o Real Madrid e Barcelona, que se realizava na Arábia Saudita.A meia-final do Real Madrid contra o Atlético de Madrid aguçou-me a curiosidade e fiquei com pena de não ter visto esse grande jogo que terminou 5-2, depois do prolongamento.Esta final revelou uma superioridade gritante do Real Madrid, perante um Barcelona atónito e atarantado com as trocas de bola do Real Madrid e os lançamentos em profundidade para Vinicius e Rodrygo.Incrível a máquina de futebol, em que o Real Madrid se tornou, depois da saída de Ronaldo. Ancelotti é o artificie desta maravilha de bem jogar futebol, gerindo os egos e dando relevo à equipa em detrimento de individualidades.Sempre que o Real Madrid precisa aparece sempre alguém a desequilibrar, antes foi Bellingham, agora foi Vinicius, que à sua conta marcou três golos e levou o troféu de melhor jogador.O Barcelona já algum tempo anda a cambalear e não jogar de início João Félix foi um erro que prejudicou o seu jogo. O Barcelona está sem criatividade, sem explosão e deprimido.Atualmente há uma enorme distância, entre o Real Madrid e o Barcelona. A verdade é que o Real Madrid levou mais um troféu e não vai ficar por aqui. Em dois jogos o Real Madrid fez nove golos contra equipas da sua valia: Atlético de Madrid e Barcelona.O Real Madrid impressionou-me pela sua superioridade técnica, tática, física e emocional. A sensação com que fiquei – o Real Madrid, neste momento, é muito superior ao BarcelonaO Real Madrid é uma equipa que acredita no que faz, a Supertaça não é um troféu de top, mas esta vitória contra uma rival directo traz alento e boas sensações.Dei por bem empregue os cerca de quatro euros por mês nesta subscrição que possa anular quando quiser.Nota: mais um prémio individual para Messi (The Best 2023), que vai ficar na história por ser levado às costas em todo o tipo de troféus. Uma vergonha! Na vida mais vale cair em graça do que ser engraçado.Lamento que Mourinho na época passada não tivesse vindo embora pelo seu próprio pé. Ficou para ajudar, agora teve o pago da ingratidão – demitido.