Real Madrid-Manchester City no intervalo

Esta meia-final da Liga dos Campeões jogava-se no campo, mas também fora dele. Um embate de duas novas estrelas cintilantes, Vinícius e Haaland que colocaram Mbappé em segundo plano pela eliminação precoce do PSG.Este jogo tinha vários ingredientes para gerar uma enorme expectativa. Poder-se-ia considerar uma final antecipada e um ajuste de contas, com o que se passou o ano passado entre os dois clubes.Ancelotti é um treinador que já foi um extraordinário jogador que actuava no meio-campo. Guardiola é um treinador que foi um enorme jogador de futebol que actuava como volante.Ser um grande jogador e depois um grande treinador não está ao alcance de qualquer um. Ancelotti mais humano e com um relacionamento excepcional com os seus jogadores. Guardiola um estudioso e obsessivo para ser o melhor e vencer a Liga dos Campeões.Carlo Ancelotti conquistou 4 Ligas dos Campeões como treinador (duas pelo Real Madrid e duas pelo Milan) e duas como jogador (ambas pelo Milan).Pep Guardiola venceu 2 Liga dos Campeões como treinador do Barcelona e 1 Liga dos Campeões como jogador no Barcelona.Mas o passado é passado e não vence nada na actualidade, mas tem algum peso.Esta eliminatória deixou tudo na mesma. O empate 1-1 deixa tudo em aberto para o jogo em Inglaterra.Esta eliminatória é um remake do ano passado com algumas nuances. O ano passado o Real Madrid venceu em casa 3-1 e foi perder 4-3 em Manchester, no computo geral ficou 6-5 a favor do Real Madrid. Na final, o Real Madrid foi campeão europeu, vencendo o Liverpool.O Manchester City vai, agora, jogar em casa e está em vantagem, porém o Real Madrid sente-se mais confortável no contragolpe e isso pode ser mortífero.A segunda mão deste embate vai ser ainda mais interessante, pois, dali tem que sair um vencedor.Foi um jogo aberto em que o City teve mais posse de bola e dominou, mas em algumas fases do jogo o Real Madrid assustou.O Real Madrid precisa de um super Benzema em Inglaterra, que não se viu neste jogo, esteve desaparecido.Vinícius é um dos melhores jogadores do Mundo, porventura o melhor actualmente.