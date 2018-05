Ronaldo equivocou-se

Ronaldo venceu mais uma Liga dos Campeões, mas não pareceu. Ronaldo não aceitou que. Bale brilhasse mais do que ele. Ainda por cima marcou um golo ao seu nível em pontapé de bicicleta que decidiu a final.



Sempre apreciei Ronaldo pelo seu talento e capacidade como jogador, mas o futebol é um jogo colectivo. Bale sempre foi ostracizado e o patinho feio desta equipa. Bale se tivesse o apoio e o carinho dados a Ronaldo iria muito mais longe. Acho muito bem que. Bale queira sair do Real Madrid e abraçar outro projecto. Mourinho está à sua espera de braços abertos.



As declarações de Ronaldo, dando a entender que iria sair do Real Madrid no final da época resultaram inoportunas e de um egocentrismo desmedido, um verdadeiro equívoco. Birras fazem os meninos de 3 anos, não, quem tem 33 anos. Mostrou ciúmes de Bale que não tem culpa nenhuma de ter marcado um golo histórico e épico.



O momento foi escolhido para desviar as atenções de um Bale enorme e com um golo ao seu nível. O Ronaldo é muito humilde quando é o maior. Estou à vontade pois aprecio o Ronaldo por tudo que tem dado ao futebol e por ser português.



Foi inoportuno no momento e excessivo nas suas declarações. Não ficou bem tentar estragar a festa, as pessoas ainda estavam a festejar nas bancadas e no relvado os seus colegas desfrutando de um presente magnífico. O que disse funcionou como um desmancha-prazeres e um balde de água fria.



Ronaldo terá as suas razões para o descontentamento, quer ganhar ao nível de Messi e Neymar, pelo que tem feito. Com a transferência de Neymar para o PSG o mercado ficou inflacionado, Ronaldo tinha renovado meses antes deste ciclone Neymar sair do Barcelona por 220milhões. Messi que renovou depois disto inteligentemente aproveitou e ganha por ano 50 milhões e Neymar 35 milhões. Ronaldo ganhará à volta de 22 milhões. É indiscutível que merece um salário semelhante, além disso é Bola de Ouro.



Ronaldo deve ser tão valorizado ou mais que Messi ou Neymar, mas não pode dizer o que disse no dia em que o clube se sentiu a mais forte no Mundo a nível futebolístico.



Ronaldo nunca vai aceitar que haja outros jogadores que sejam melhores do que ele e que valham mais do que ele. Isso vai ser complicado de gerir no futuro no Real Madrid.



Agora vai descansar e voltar à sua zona de conforto que é a selecção nacional. Pode ser com o que se passou seja um incentivo a fazer um enorme Mundial e será expectante o seu reencontro com os colegas espanhóis no jogo Portugal- Espanha do dia 15 de Junho.



Estou de acordo com César Menotti, ex-treinador argentino, o melhor jogador do Real Madrid, nesta final, foi a sorte. E, acrescento o azar do Liverpool.