Ronaldo eterno

Ronaldo é o máximo goleador oficial de toda a história do futebol, contra o Inter anotou dois golos e superou Pelé, que o considera o melhor jogador do Mundo em confronto com Messi.





Pelé considera Ronaldo mais completo, remata com os dois pés, uma elevação estonteante e conseguiu brilhar em vários clubes. Não sou Pelé, mas penso da mesma maneira, acrescento uma personalidade e mentalidade fortíssimas.Ronaldo ficou com 763 contra 762 de Pelé. Convém lembrar que Messi está na 5.ªposição com 720 golos. Este fim-de-semana, Ronaldo marcou mais um contra a Roma.Ronaldo que festejou recentemente 36 anos é um predador. Ronaldo pelo que se vê ainda pode aumentar o seu pecúlio a juntar a 5 Bolas de Ouro, 4 Botas de Ouro, 32 troféus, recorde de máximo goleador da Champions (135 golos) e da selecção portuguesa (102 golos).Segundo o médico Pedro Luis Ripoll, do centro de Excelência FIFA, "Ronaldo fez uma transformação muito inteligente do seu físico, da sua maneira de jogar e dos seus movimentos ao longo dos anos".No início prevalecia a sua explosão muscular, a sua potência e rapidez, actualmente, gere o seu esforço, evita choques em que se pode lesionar.Ronaldo tem 36 anos, mas não parece, a sua idade biológica assemelha-se a alguém com muito menos anos. Muito profissional, respeita as horas de sono, muito cuidado na sua alimentação, máximo cuidado com o seu físico trabalhando-o arduamente nas suas debilidades.Treino até à exaustão, poderio físico aliado a uma mentalidade inquebrantável fez o resto. A forma de estar no futebol vai fazer escola e será seguido por muitos jogadores. Aliás, Itália parece um nicho de jogadores com mais de 30 anos, todavia muitos têm acima de 35 anos e mostram o quanto, ainda valem.Eu não entendo as dúvidas que há para o considerar o melhor jogador. Numa partida de futebol o mais importante é marcar golos. Estou farto de vitórias morais e porque se jogou bem. Ganha quem marca. Ponto final!Ronaldo é uma lenda viva e parece eterno, ficará na memória por muitos anos quando abandonar. Não fica a dever nada a Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona e Messi.O Real Madrid equivocou-se ao deixá-lo ir embora. Desde que saiu de Madrid marcou 87 golos. Ronaldo provou que ainda tinha fôlego para dar muito ao Real Madrid. Florentino é um sovina e a grandeza não se contrata, acaricia-se, elogia-se e mantém-se.No futebol actual não pode ser só talento, mas também músculo. Um jogador que consegue aliar talento e força física de uma forma extraordinária é Ibrahimovic.Eu sei que há quem prefira e ache Messi melhor, eu não. Ronaldo é ímpar, porém é uma discussão sem fim, mas apaixonante. Noutras modalidades acontece o mesmo, no ténis essa discussão passa por Nadal e Federer, de permeio Djokovic. No basquetebol a discussão passa por LeBron e Michael Jordan, de permeio Kobe Bryant.