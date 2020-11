Pirlo estava à espera de Ronaldo, quem o aprecia também estava ansioso que voltasse. A sua presença em campo muda tudo, talvez, não tenha gostado de ser suplente e abriu o livro. Bastou uns minutos para fazer um golo, e depois, um penálti artístico mas arrojado, mostrando muita confiança. Panenka deve ter gostado, lá no céu. E, segundo o Record pode tornar-se este Inverno o jogador com mais golos na história do futebol





Para um jogador com 36 anos é assombroso e caso de estudo. Realmente Ronaldo tem razão ao dizer, "Ronaldo is back".Não tenho dúvidas que se Ronaldo tivesse jogado contra o Barcelona o resultado seria diferente, ou pelo menos, a postura em campo da Juventus. Ronaldo não se amedronta, não considera os outros melhores, não se fica e luta sempre por vencer. Ronaldo, esta quarta-feira na Champions contra o Ferencvaros, não marcou mas deu a marcar e a equipa jogou muito melhor com ele em campo.Eu continuo a dizer que Ibrahimovic é um fenómeno com 39 anos e faz a diferença, pelo que joga, pelo que serve e pelos golos que marca. Na Liga Europa falhou um penálti contra Sparta Praga, mas isso pouco o afectou. Este domingo, bem cedo, contra a Udinese deu a marcar e marcou mais um golo para não esquecer. Fez meia bicicleta acrobática que mostra que a elasticidade do seu corpo ainda permite esta beleza.Ronaldo e Ibrahimovic podem já não ser o que eram, mas em relação à concorrência são mesmo bons. Desde a vinda de Ronaldo para o futebol italiano o epicentro do interesse futebolístico deslocou-se para Itália. Este campeonato está muito interessante e animado.O futebol precisa de "Ronaldices" e Zlatanices". Um jogo com Ronaldo em campo e Ibrahimovic é sinónimo de diferente, especial e tudo pode acontecer.A cultura italiana entende que um jogador com mais de 35 anos não está acabado e dá-lhe espaço para poder continuar a jogar. Os adeptos agradecem. O futebol não é só energia e correr, também é arte, criatividade, tecnicismo e genialidade.Que me recorde, de momento, há grandes jogadores em Itália como Ronaldo, Ibrahimovic, Ribéry, Gervinho, Dzeko, entre outros.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO