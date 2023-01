Ronaldo merece ser feliz

Ronaldo fez um campeonato do Mundo muito abaixo das suas expectativas, contudo continua com mercado. Pode não ser na Europa, isso já pouco importa, nesta fase da sua carreira.Porém, não desiste de voltar à Europa, este contrato com o Al- Nassr tem um detalhe que pode jogar no Newcastle United por empréstimo, se este se classificar para a Champions.Sinceramente, gostava que ele voltasse a Inglaterra e tivesse um bom desempenho.Este contrato não tem o cunho de Jorge Mendes, mas tem o cunho pessoal de Ronaldo (assessorado por Ricardo Regufe), que não deixa à toa nenhum pormenor e caprichos. Todas as suas vontades serão satisfeitas e tem tudo para jogar à bola e ser feliz, foi o que não aconteceu no Manchester United de Ten Hag - aprendiz de ditador.Ronaldo atingiu um patamar que é obrigatório outra atitude, outra forma de lidar com um ícone mundial. Rudi Garcia, inteligentemente, disse que o quer ver feliz e tirar partido das suas qualidades.Ronaldo vai para o Al-Nassr, como estrela mundial, que bate todos os recordes num contrato assinado por um jogador de futebol com duas componentes: jogador até 2025, a seguir, embaixador da Arábia Saudita até 2030. Dá que pensar! O dinheiro envolvido é estratosférico e deixa qualquer comum mortal estupefacto pelas verbas envolvidas.Ronaldo torna-se uma referência da Arábia Saudita. Por cá, há quem o despreze e o denigra. Foi recebido como de um chefe de Estado se tratasse.No fundo, a Arábia Saudita percebe o que Ronaldo representa no futebol e no Mundo, ao contrário, de outras mentes mesquinhas e invejosas.Ronaldo, para além, de ter que jogar futebol tem uma componente que vai muito além disso, promover a Arábia Saudita. Com certeza será um desafio.Ronaldo assumiu importantes contratos publicitários, presença em eventos e assume a imagem da candidatura da Arábia Saudita à organização do Campeonato do Mundo para 2030 ou 2034.Ronaldo é tratado como um assunto de Estado em que não lhe falta nada: casa de luxo, avião para viagens a Espanha e a Portugal e todos os detalhes que a sua família precise.Os líderes do Al-Nassr querem fazer uma equipa à imagem de Ronaldo. Sonham em tornar o Al-Nassr, um clube de referência mundial, por isso querem Sergio Ramos - uma referência de qualidade.O maior problema será como poderemos ver na televisão os jogos de Ronaldo, ainda não foi feita a comercialização de direitos comerciais para fora da Arábia Saudita. Esperemos que o façam.Ronaldo é um fenómeno de popularidade e uma máquina de fazer dinheiro: 2 milhões de camisolas vendidas em 48 horas; aumento em exponencial de seguidores do Al Nassr mais de 6 milhões em pouco tempo. Enfim! Dentro de pouco tempo estará amortizado.Ronaldo por onde passa ou para onde vai não deixa ninguém indiferente. Ronaldo é um jogador único como ele diz e não fica nada atrás de Pelé, Maradona, Cruyff ou Messi.A chegada de Ronaldo vai ter um efeito cascata no futebol saudita e aumentar o interesse mundial por este campeonato.Ronaldo vai ser a imagem do futebol e do país na Arábia Saudita.Esperemos que seja feliz e volte aos golos.