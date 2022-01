Ronaldo “prima donna”

Ronaldo quando saiu do Real Madrid foi um teste brutal à sua capacidade e ser capaz de continuar na senda do êxito. Estive de acordo com a sua saída, Florentino Pérez não é flor que se cheire.Desde o momento que saiu começou logo a perder, a máquina do Real Madrid fez com que Modric vencesse a Bola de Ouro. Por mais que, Modric´ seja um grande jogador, não se pode comparar a Ronaldo.De seguida, procurou voltar a erguer uma Taça dos Campeões Europeus, mas não o conseguiu fazer ficou pelo caminho. Contudo venceu tudo que poderia vencer em Itália, foi campeão e melhor marcador da liga italiana.A equipa não estava à altura do que ele pretendia e mudou de ares à última hora.Foi recebido em apoteose no Manchester United, trocando in extremis o clube do outro lado da cidade - Manchester City.Ronaldo não tem sido muito feliz no Manchester United e não anda muito bem disposto. Para agravar a situação passou por uma lesão, quando voltou, naturalmente, o treinador tirou-o na segunda parte contra o Brentford para o proteger.Ronaldo saiu de uma forma intempestiva e deselegante. Ronaldo não é uma "prima donna" e intocável. Foi confrangedor ver o treinador Rangnick apressar-se a dar explicações da sua substituição.Uma equipa de futebol não é só um jogador, são muitos e nem todos podem jogar, o que leva a que haja uma certa tensão no balneário.Desde que Ronaldo chegou muitos jogadores querem sair: Cavani, Martial, Lingard, entre outros. Uns já saíram, outros estão a caminho.Há uma máxima na vida não voltes ao lugar onde já foste feliz. Ronaldo vai a caminho de 37 anos, por outro lado, a forma de jogar do Manchester United não o favorece, assim como, as mudanças de treinador. Não tem quem o sirva devidamente e isso pesa no seu desempenho e os importantes automatismos.Na primeira passagem no Manchester United era muito mais novo e não precisava que lhe passassem a bola ele pegava na bola e fazia a diferença.Portugal precisa de um Ronaldo em forma no play-off se quiser ser apurado, mas estou apreensivo. A sua forma e estas oscilações podem ser determinantes para o fiasco de não sermos apurados para o Mundial. Portugal, para lá chegar, tem que vencer a Turquia e de seguida a Itália actual campeã europeia.Só ao mais alto nível poderemos ser apurados e se Ronaldo não estiver bem a Selecção Nacional ressente-se, visto que, tudo gira à sua volta.