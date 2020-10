Ronaldo, sempre

1 – Ronaldo salvou a Juventus de perder em Roma. O seu segundo golo nas nuvens só está ao seu alcance. Gostava de saber qual foi a distância da sua impulsão do solo? É impressionante a consistência, a capacidade de se reinventar e voltar a fazer golos únicos.





O Manchester City perdeu em casa contra o Leicester por 5-2. Pode Guardiola ter a posse de bola, mas outra coisa é a eficácia do contra e capacidade finalizadora. Por onde anda Bernardo Silva? A sua lesão e impossibilidade de jogar demonstra que é um indiscutível no Manchester City. Vi-o jogar pela selecção nacional, esteve muito bem e é um jogador que alia à sua técnica um labor e disponibilidade física notável.O Milan continua embalado com e sem Ibrahimovic . O que me impressiona é capacidade ganhadora que o Milan tem desde que chegou Ibrahimovic. É notável a influência de um jogador que tem uma mentalidade ganhadora e forte personalidade em campo.O Barcelona não é só Messi é, também, Ansu Fati um menino que já dá que falar e que vai continuar a dar que falar. Gosto mais desde Barcelona, menos dependente de Messi, em que figuras com Coutinho ou Griezmann se sentem mais à vontade e capazes de explanarem o seu jogo.O Atlético de Madrid com Suárez e João Félix pode ser um caso sério de sucesso. Ver o Atlético abertamente ao ataque, quando antigamente defendia com unhas e dentes e esperava para fazer um contra-ataque mortífero ou aproveitar um erro do adversário. Este Atlético é dominador e pujante.2 - O ténis continua aí, em Roma Djokovic mostrou porque é o melhor. Em Hamburgo o russo Rublev venceu o helénico Tsitsipas que tive o prazer de ver jogar no Estoril Open.Roland Garros, apesar das diferenças na temperatura, nas bolas e nas condições pelo fecho do court central, Nadal pode continuar a ter uma palavra a dizer, todavia, para chegar à final tem de vencer Thiem, vencedor do US Open, e não é de somenos. Djokovic, número 1 Mundial, tem o caminho mais facilitado até à final. Vários duelos em perspectiva para quem aprecia ténis. Estou à espera do regresso de Federer depois da sua operação.3 - No Moto GP este fim-de-semana estava a torcer por Rossi, mas nova queda quando rodava em segundo lugar foi um balde de água fria. O quarentão está aí para as curvas e será um privilégio vê-lo correr em Portimão. Muitos portugueses, já o tinham visto no Estoril, há uns anos atrás quando era quase imbatível. Este campeonato de MotoGP está a ser emocionante pela incerteza e emoção até ao fim.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO