Ronaldo vence Benzema

Esta semana optei por acompanhar Ronaldo na Arábia Saudita, fi-lo pelo interesse em ver Benzema contra Ronaldo, depois de terem jogado muitos anos no Real Madrid do mesmo lado.Confesso que a Saudi Pro League não tem o nível da Premier League, mas começa a aproximar-se de outras ligas europeias pelos jogadores europeus que têm chegado de classe mundial.Para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo era um jogo decisivo pois estava a 10 pontos do Al Hilal de Jorge Jesus e tinha menos um jogo. Se quisesse ter algumas chances tinha mesmo que vencer. E o foi o que aconteceu 5-2.Por sua vez, o Al Ittihad de Benzema tem tido uma época discreta e está na sexta posição com 28 pontos. No Mundial de Clubes a participação da equipa de Benzema foi para esquecer. Uma coisa é jogar-se no Real Madrid, outra bem diferente é jogar-se no Al Ittihad.Seguir um confronto Ronaldo vs. Benzema, só por si, é aliciante seja onde for e nas equipas que representem.Sinceramente, pensei que ia ver um jogo entre os amigos de Ronaldo e aos amigos de Benzema.Mas não foi isso que aconteceu, um jogo alegre, corrido e com muitos golos. Fabinho cometeu um erro grosseiro e a partida pendeu para Ronaldo que a marcar penáltis é exímio.Os seus detratores dizem que a maioria dos golos que marca são de penálti, todavia, a verdade é que os marca e raramente falha. Em 2023, já leva 53 golos.Com esta vitória, o Al Nassr permanece em segundo (43), encurta a distância do Al Hilal (50), que agora, está sete pontos à frente. O Al Ittihad continua a perder e a equipa de Benzema não vai ser campeã da Saudi Pro League este ano.O futebol nem sempre dá maus exemplos, foi muito bonito ver a saudação e a troca de palavras e sorrisos entre Ronaldo e Benzema. Mas, confesso que nunca pensei ver um penálti cometido por Benzema e convertido por Ronaldo.Mas, o futebol é uma caixinha de surpresas. Ronaldo e Benzema podem já não ser o que eram, todavia Ronaldo teima em se manter na crista da onda, Benzema deu uma pálida imagem.Ronaldo sente-se querido e está feliz, isso reflecte-se no seu jogo, e em golos.Esperemos que continue assim, para ajudar Portugal no Euro 2024.Agradeço viver na altura, que me permite acompanhar a longa carreira de Ronaldo, não fica nada atrás de Messi e será recordado como um dos melhores atletas de todos os tempos. Há 20 anos que prova ser único.