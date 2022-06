A Selecção Nacional é a minha equipa de futebol, apoio-a, sofro por ela e vibro com os seus êxitos. Na Selecção há menos "clubite", menos "casos" e menos indisciplina.Portugal perdeu com a Suíça num jogo esquisito. Começou a partida e foi logo golo da Suíça. Sempre pensei que seria possível dar a volta ao jogo. O ambiente nas bancadas dava a sensação que se estava a jogar em casa. Ouvi muitas vezes gritar " Portugal, Portugal". Fiquei feliz!Porém, saímos derrotados e Ronaldo fez falta, nem sempre pelo que joga, mas pelo respeito que impõe à defesa adversária.Compreende-se que Ronaldo tenha ficado a descansar, cada vez mais, tem que gerir o esforço nos seus 37 anos, para a espaços ser quem é – desequilibrador e goleador.Agora, como é habitual em todas as conquistas de Portugal, a fase de apuramento só no final é que se pode fazer as contas.Com esta derrota somos obrigados a vencer a Espanha e ir à República Checa e, também, vencer.Portugal teve inúmeras oportunidades, mas não as concretizou.Temos que fazer pela vida, a seguir temos o Mundial, onde não há desculpas e não podemos falhar.Pepe continua imperial com 39 anos, fazer um sprint de 100 metros em 10 segundos, registado tecnologicamente, não é para qualquer um!Eu acredito nesta selecção com ou sem Ronaldo. A próxima geração será um todo colectivo, em que não emerge uma figura omnipresente.A Espanha começou com dois empates e já está à nossa frente. Portugal começou bem e está a perder folgo.A Liga das Nações é um troféu menor que leva a que muitos jogadores se lesionem pela sobrecarga de jogos e, é uma competição de preparação para férias.A maioria dos jogadores quer é descanso e pensar em tudo menos em futebol. Muitos dos jogadores precisam de começar bem a pré-época para terem lugar nos seus clubes.