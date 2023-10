Sp. Braga sonhou, mas caiu no Real

Esta semana houve Liga dos Campeões e jogos com equipas portuguesas, porém vou aqui falar do Sp. Braga-Real Madrid; o normal é falar-se do FC Porto ou do Benfica.O estádio do Sp. Braga é tão peculiar, com um design singular, em que só tem duas arquibancadas: o estádio municipal de Braga, que também se chama pedreira.Este estádio é muito bonito, por um lado, tive pena de não ter ido ver o jogo, tinha bilhetes, mas o meu filho, entretanto, por afazeres profissionais não pôde ir comigo e eu desisti de estar presente. Por outro lado, até foi bom, estava um dia chuvoso, o ambiente é frio, incómodo com muito vento lateral e as bancadas são muito ingremes. O arquitecto Eduardo Souto Moura que me perdoe, mas não é nada agradável para se ver um jogo de futebol.A expecativa era grande, no confronto entre Artur Jorge e o consagrado Carlo Ancelotti. Artur Jorge fez todo o seu percurso como jogador no Braga, Ancelotti passou por vários clubes, Parma e Roma, mas como treinador distinguiu-se em vários clubes como Milan e Real Madrid entre outros.Artur Jorge nascido em Braga e ter classificado o Braga para a Liga dos Campeões tem um enorme significado.O Sp. Braga tenta quebrar a hegemonia do Sporting, Benfica e FC Porto, mas não é tarefa fácil. Nota-se um crescimento sustentado a todos os níveis: criação de infra-estruturas e revalorização de jogadores, e o mais importante, ambição para chegar ao topo.A chance de o Sp. Braga seguir em frente, para os oitavos-de-final após a reviravolta contra o Union Berlin ( 2-3), era possível e a ambição enorme.O interessante neste jogo, para além, do confronto Sp Braga - Real Madrid, o PSG também jogava por fora contra o Real Madrid, pois adquiriu há algum tempo 21,7% das acções pelo fundo QSI (Qatar Sport Investment), que em 2011 assumiu a propriedade do PSG.O Sp. Braga não é um clube satélite do PSG, a UEFA proíbe tal facto: nenhuma entidade pode ao mesmo tempo participar, directa ou indirectamente na gestão, administração das actividades desportivas, em mais do que um clube em competições. No fundo, o PSG esteve em Braga, nós sabemos como as coisas são!Este jogo antevia-se uma vingançazinha do PSG em relação ao Real Madrid.Porém, do outro lado, estava um super-equipa, o Real Madrid, com um enorme historial e potencial, mas isso não faz com que se ganhe os jogos. O Sp. Braga deu boa réplica e assustou o Real Madrid, porém venceu por que tem Vinícius e Bellingham.O Real Madrid teve um jogo complicado, que venceu com autoridade. O Real Madrid estava confiante da sua superioridade, mas depois relaxou e deixou o Sp.Braga crescer na parte final do jogo.Ancelotti para além de um gestor de "egos" no balneário é mestre na estratégia e táctica de jogo, pela sua leitura e capacidade de colocar os jogadores onde são precisos.O Real Madrid, agora, pode começar a pensar no jogo contra o Barcelona este fim-de-semana.