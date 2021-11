Sporting, Benfica, FC Porto

1 – Na Liga dos Campeões as equipas portuguesas têm tido um comportamento meritório. O Sporting está de parabéns. O Sporting encarna uma nova imagem e relacionamento com os seus adeptos, simpatizantes e de quem gosta de futebol. Rúben Amorim é o expoente máximo dessa mudança para melhor. Nada de fanfarrices e clichés em desuso. Um discurso pragmático, realista e objectivo. Sem ligar a grandes vedetas, lançando jovens jogadores e feitos no Sporting. Isso tem dado ao Sporting um élan e uma mentalidade genuína e crente. O Sporting, por tudo o que se passou nos últimos anos, merece estar onde está. A sua massa associativa que nunca abandona o Sporting, aconteça o que aconteça, é digna deste prémio. A aposta de Frederico Varandas em Rúben Amorim foi excelente e está a dar os seus resultados. É pena que com este êxito muitos jogadores vão sair por força do dinheiro e o treinador não vai escapar a esta notoriedade.2 – O Benfica não jogou nada mal contra o Barcelona. Empatou, mas poderia muito bem ter ganho. A infelicidade de Seferovic foi a felicidade do Barcelona. Todavia ainda pode ser apurado na última jornada, no dia 8 de Dezembro, no Estádio da Luz, contra o Dínamo de Kiev. O primeiro passo é encher o estádio e dar um inequívoco apoio. Todavia, é preciso uma vitória e esperar pelo jogo do Bayern de Munique – Barcelona.O episódio que me saltou na retina foi Jorge Jesus ajoelhar, de novo, passados 8 anos. O falhanço de Seferoric levou Jorge Jesus ao desespero e ajoelhou-se. Em 2013, o golo de Kelvin do FC Porto, levou Jorge Jesus a ajoelhar. Nesse ano o FC Porto foi campeão, agora, pode ser que dê para se levantar.3 – O Porto perdeu contra o Liverpool, porém a lesão de Pepe, o líder da equipa, deixou o Porto muito vulnerável. Pepe é um jogador chave no esquema do Porto, pela sua presença, personalidade, experiência e abordagem aos árbitros. O falhanço de Otávio foi uma pena. É impossível ombrear com um Liverpool milionário, mas está tudo em aberto. O Estádio do Dragão cheio contra o Atlético de Madrid e uma vitória dá a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, sem ter que fazer contas do jogo Milan-Liverpool.