Sporting esteve brilhante

1 – O Sporting foi uma equipa que controlou muito bem a bola, não se intimidou com o Tottenham, equipa com mais pergaminhos e jogadores famosos: Kane, Son, Richarlison que brilham na Premier League, a liga top do futebol mundial.O Sporting impressionou na capacidade de sair a jogar da sua baliza, apesar da pressão feita pelos jogadores do Tottenham. Viu-se que a tinham a lição estudada e sabiam o que estavam a fazer. As constantes triangulações tirando um a um os adversários. Foi bonito de se ver.Noutro contexto a defesa a colocar em fora-de-jogo os avançados do Tottenham, principalmente Richalison que é extremamente veloz.Marcus Edwards fez uma jogada que é um hino a contornar adversários até chegar à baliza. Este miúdo vai longe se tiver juízo. O que vi está ao nível do melhor Diego Maradona.Estou habituado a ver os jogadores do Tottenham do tempo que Mourinho era treinador, estou familiarizado com o seu potencial, mas em Alvalade não vi nada disso, antes pelo contrário, vi-os reduzidos à vulgaridade, apesar de tentarem mudar o rumo dos acontecimentos.Acho que jogaram com a ideia que mais tarde ou mais cedo o Sporting cedia e marcavam.O Sporting escondeu a bola, teve a bola e manietou o Tottenham. Paulinho elevou o Sporting ao Olimpo e ao que parecia impossível.Arthur fez o resultado final de uma forma genial e culminou uma exibição para mais tarde recordar.Sporting o mais fraco, aparentemente, no grupo da Liga dos Campeões está na frente - dois jogos duas vitórias e não vai ficar por aqui.Rúben Amorim é o artificie deste brilhante desempenho com jogadores ambiciosos e sem complexos perante qualquer adversário. Gosto dessa mentalidade incutida por Rúben Amorim: personalidade, sem medo e acreditando nas suas potencialidades.2 . O FC Porto esteve uns furos abaixo do que é capaz, a ausência de Taremi fez-se notar pela sua disponibilidade física e capacidade de furar uma defesa. Não tem cabimento nenhum apedrejar o carro de Sérgio Conceição tendo no seu interior a esposa e filho e enviar SMS intimidatória para o Francisco Conceição que joga no Ajax. Sérgio Conceição é um excelente treinador, tem dado enormes alegrias ao FC Porto e merece todo o respeito. No futebol não se pode ganhar sempre.3 – O Benfica esteve também incrível, vencer em Turim não é para qualquer um. A perder desde o início do jogo, não se desencontrou, manteve a serenidade. O futuro do futebol português está em equipas jovens com vontade de vencerem. A Juventus é uma grande equipa, mas é nestes momentos que se vê que lhe falta um Ronaldo. O Benfica respira confiança e o PSG e a Juventus que à priori seriam as equipas apuradas vão ter que suar muito.