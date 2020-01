Sporting-FC Porto

O Porto venceu em Alvalade e fez por isso. O jogo define-se pelo golo de cabeça de Soares e o remate de cabeça à trave de Coates. Isto é, Soares não teve oposição e fez o remate de cabeça como quis, Coates ao ter oposição na cabeçada foi à trave, senão tivesse alguém em cima dele a estorvar poderia ter sido golo.





Quando Pepe saiu o Porto tremeu um pouco, mas recompôs-se e o golo do Sporting perto do intervalo veio dar uma emoção acrescida na 2.ªparte. O Sporting poderia ter feito um golo e ter-se colocado em vantagem, não aconteceu e o Porto não se fez rogado.Ao ver a assistência resignada, desesperada e triste pelo Sporting estar a perder, mostra que a massa associativa do Sporting é a melhor de Portugal. É uma massa associativa que apoia sempre o Sporting, ganhe ou perca e compreende sempre o que se passa no campo.O Sporting é o Arsenal em versão portuguesa, às vezes, não acredita que pode vencer e acaba por perder. Falta-lhe carisma e capacidade de estar nos altos momentos. O Sporting tem passado por muito e lá se vai aguentando, mas não tem equipa para o Benfica ou Porto.Este ano é de transição, reformulação e voltar a ser grande. O Sporting falha nos momentos decisivos e por detalhes. O Sporting para voltar a ser campeão tem que mudar de mentalidade e os problemas extra-futebol ficarem fora do balneário.Tenho pena, pois o Sporting é uma equipa com quem simpatizo e que tem jogadores que eu aprecio: Bruno Fernandes, Mathieu, Vietto e Jesé pouco utilizado.O Porto demonstrou garra, querer, vontade e mentalidade ganhadora. Esteve a vencer, deixou-se empatar, na 2.ªparte sofreu e depois marcou e podia ter ampliado o resultado.Com esta vitória vamos ter campeonato e o Benfica que se cuide, pois, o Porto tem vindo a melhorar. O Sérgio Conceição que oriente a equipa, que se deixa de assuntos colaterais e que tenha um comportamento exemplar, os jogadores fazem o resto.Pinto da Costa com 83 nos feitos recentemente a 28 de Dezembro já, não pode fazer o que fazia, a idade não perdoa, mas a essência do seu reinado está intacta, ainda é insubstituível e merece ficar à frente do clube enquanto quiser.O passado neste caso conta muito e a sua sabedoria, dando tempo ao tempo e não reagindo a maus momentos, mostra que Sérgio Conceição contido pode fazer com que o Porto, ainda possa ser campeão este ano e salvar a época, a Liga dos Campeões foi um desastre.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO