Sporting mal, FC Porto bem, Benfica assim-assim

1 - O Sporting começou tão bem, mas com um guarda-redes desastrado deitou por terra uma equipa que ia brigar pelo resultado. Com erros destes é impossível ter êxito. O Sporting com dez jogadores não podia fazer melhor. Resta-lhe levantar a cabeça e continuar. O Sporting perdeu, mas continua na frente na luta pelo apuramento.Ao contrário do Sporting , o FC Porto tinha um jogo decisivo para alimentar a esperança de passar esta fase de grupos na Champions. O FC Porto ressuscitou, Taremi é um jogador fabuloso. O golo anulado, por ter havido penálti antes, foi um balde de água fria. É a ditadura do VAR. Porém o penálti foi falhado com uma defesa portentosa de Diogo Costa. O futebol tem destas coisas, com emoções contraditórias levadas ao limite. O FC Porto viu-se a ganhar, num ápice passou a poder sofrer um golo, mas veio o alívio pela defesa de Diogo Costa que foi festejado como de um golo se tratasse.O Benfica fez uma primeira parte de sonho e não se atemorizou com os nomes, isso mostra personalidade e postura. O resultado contra o PSG, equipa que vale milhões nem foi mau, mas é ingrato, daí ter titulado " Benfica assim-assim". O Benfica tem que ir a Paris e receber a Juventus. Se o Benfica continuar a jogar a este nível sem inibições pode surpreender.Ronaldo2 - Erik ten Hag na derrocada do Manchester United perante o Manchester City afirmou o seguinte no final do jogo: "Não coloquei o Cristiano Ronaldo em campo por respeito pela sua grande carreira".Por respeito pela sua grande carreira Erik ten Hag nunca o devia colocar no banco. É exactamente ao contrário. O Manchester United vive do nome e de um passado. Ganharam uma Liga Europa com Mourinho e não vencem o campeonato há muitos anos. Ronaldo vive do passado, mas ainda tem um presente e algum futuro. Ronaldo bem tinha razão em querer sair do Manchester United, um cemitério de jogadores. Casimiro bem deve estar arrependido de trocar Madrid por Manchester. Erik ten Hag insistiu para ele ficar, agora, como represália coloca-o constantemente no banco. Uma atitude prepotente e descabida. Não o queria deixava-o ir embora. Ponto final!Apercebo-me que está na moda dizer mal de Ronaldo. Agora sou que eu digo: um bocadinho mais de respeito por quem nos deu tantas e tantas alegrias.Ronaldo deve procurar fazer um bom mundial e em Janeiro sair.