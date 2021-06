Incrível este treinador! Perdeu a final da Champions pelo PSG, o ano passado, contra o Bayern de Munique, mas agora, ascendeu ao Olimpo.





Thomas Tuchel, alemão, mas na linha de Jürgen Klopp, parecendo latino: emotivo, caloroso e sorridente. Thomas Tuchel tornou-se notado no Borussia Dortmund em que se batia com o todo poderoso Bayern de Munique.A saída de Lampard deu-lhe a oportunidade de poder redimir-se do fracasso no PSG.Conseguiu transformar o Chelsea, num ápice, de forma meteórica, passou de uma equipa sem rumo a organizada, jogando a toda a largura do terreno, com um contra-ataque letal e rapidez de jogo fantástico.Thomas Tuchel conseguiu transformar o Chelsea numa equipa férrea que, para ser campeã deixou pelo caminho o Atlético de Madrid, Real Madrid e na final venceu o Manchester City.O Chelsea estava na Champions sem pressão e passo a passo chegou lá. Destaca-se o seu conjunto, mas Kanté, com o seu labor e capacidade de estar em todo o lado, deu o tónico para esta equipa carburar muito bem. No futebol moderno nunca foi tão importante um médio na sua diversidade de funções e leitura de jogo para fazer a diferença.Guardiola continua com a malapata da Champions fez uma época excepcional , mas faltou-lhe a Champions que persegue há muito tempo. Pep Guardiola equivocou-se ao inventar, em vez de, manter a equipa habitual. A ausência de Fernandinho, outro médio de elite mudou completamente o Manchester City que deu a sensação de estar partido.Para o ano será muito interessante ver a Champions. Como se vai comportar o Chelsea? O Manchester City se vai fazer uma época excepcional e ganhar tudo a nível interno? O Real Madrid com o sereno Carlo Ancelotti, de volta, vai voltar a vencer a Champions? Nesta montra, só falta José Mourinho na Roma, mas vai à Liga Europa. Teremos o renascido Milan com Ibrahimovic se, entretanto, recuperar.Para já, resta-nos o Europeu e ver o comportamento de Portugal e Ronaldo.Fundador do Clube dos Pensadores