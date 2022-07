Gostava, por uma vez na vida, assistir a uma partida de ténis em Wimbledon no court central, a que chamam catedral, pela seu aspecto, onde se realizaram partidas históricas, que intimida qualquer jogador.Wimbledon tem uma mística e um respeito pela tradição à boa maneira inglesa. Só há poucos anos é que este local onde se desenrola as partidas passou a ter cobertura.Aqui, em Wimbledon, o detalhe da indumentária é um aspecto que o converte em algo único. Todo o jogador tem que utilizar um dress code que é muito restrito – all white – e se não estiver equipado adequadamente não joga. As sapatilhas devem ser brancas, inteiramente brancas, incluindo as solas; outras cores, só podem ser " sólidas", usadas numa única variação ( nada de degradé), à volta do pescoço ou em torno do punho, mas tem de ser uma faixa que não ultrapasse 1 centímetro de largura. Os pequenos logótipos do equipamento são permitidos, mas os patrocínios até há pouco tempo eram proibidos.No ténis a temporada de relva é muito curta, apenas umas semanas num calendário de onze meses. Quem vem da terra batida ou de piso duro tem que se adaptar.A relva dificulta um pouco a mobilidade e a bola vai mais rápida e mais baixa do que é habitual. A relva com as partidas vai-se desgastando e toda a atenção é importante.Wimbledon evoluiu e aceitou a tecnologia, mas mantém um dia de descanso – domingo da primeira semana – o chamado Midley Sunday, uma forma de recuperar a relva dos recintos e não é permitida a entrada de público e treino de jogadores. Este dia só é cancelado em casos extremos: chuva que exige atraso no calendário.Wimbledon é um dos grandes eventos desportivos mundiais. Um torneio elegante, com glamour e muita gente famosa.Por outro lado, há jogadores que em Wimbledon se agigantam, o caso de Nick Kyrgios, dos mais talentosos do circuito que faz coisas com a raqueta que muito poucos conseguem fazer.. Quando ele joga é sinónimo de show e de um tempo bem passado não só com o que joga, mas também, pela polémica que suscita ao seu redor, pela forma de estar irascível, já foi multado por cuspir num espectador que o insultou com palavras racistas e por injúrias ao árbitro da partida.Grande Nadal mesmo com um problema abdominal que passou pela fase de hipotética desistência para a vitória sobre Fritz. Kyrgios fez o que lhe competia e venceu Garin, assim, teremos espectáculo garantido entre Nadal e Kyrgios no All England Tennis Club, nas meias-finais, esta sexta-feira.