Aproxima-se a última jornada da I e II Liga da época 20/21, a 34.º, e neste âmbito há uma série de circunstâncias a considerar, mais especificamente o facto dos jogos em que haja "qualquer influência nos aspetos classificativos relevantes discriminados no número anterior" terem de ser "realizados simultaneamente" nos termos do n.º 7 do art.º 44.º do Regulamento das Competições Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.





Mas não se pense que isto é uma regra inconsequente para os incumpridores, à parte do enquadramento disciplinar do Regulamento Disciplinar das Competições organizadas pela L.P.F.P., que semanalmente podemos constatar no âmbito dos castigos sumários da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Além fronteiras, o "Control, Ethics and Disciplinary Body" da UEFA sancionou, recentemente, o Villareal CF com uma multa de €10.000 e o seu treinador, Unai Emery, com uma suspensão de 1 jogo nas competições da UEFA, ainda que sujeito a um período de prova por uma época, pelo facto de no jogo GNK Dinamo de Zagreb – Villareal CF, da UEFA Europa League, este treinador ter sido considerado culpado pelo atraso no início do jogo. Facto pelo qual já tinha sido advertido anteriormente pelo mesmo órgão.Não podem restar dúvidas que, com isto, as entidades organizadores das competições, demonstram uma exigência de rigor, integridade e transparência das competições.