As reformas da FIFA: os intermediários

Muitos ainda se devem lembrar dos "agentes FIFA" ou "empresários desportivos", profissão cujo acesso incluía um exame escrita, mas tal situação pertence já um passado longínquo que terminou a 1 de abril de 2015, com a entrada em vigor do Regulamento de Intermediários da Federação Portuguesa de Futebol.

Este regulamento federativo surge na sequência da entrada em vigor do FIFA "Regulations on Working With Intermediaries", aprovado pelo Comité Executivo do mesmo organismo em março de 21 de Março de 2014 e posteriormente pelo Congresso de 10 e 11 de junho de 2014, passando tais matérias a ser de competência exclusiva das federações nacionais, desonerando a FIFA. O que se tem traduzido numa desproteção dos intermediários e as culpas não podem ser atribuídas às federações nacionais, mas unicamente ao organismo que tutela o futebol mundial.

Por isto, não é coincidência que no âmbito da reforma do sistema de transferência, a FIFA, após a audição dos seus parceiros no comité respectivo, tenha decidido uma série de medidas com vista a proteger a integridade do referido sistema e prevenir abusos no âmbito das quais não tenha esquecido a regulamentação e a imposição de limites às comissões dos intermediários.

Mais especificamente de 10% (dez por cento) do valor da transferência para o intermediário que actue em nome do clube vendedor, 3% (três por cento) da remuneração a auferir pelo jogador no caso do intermediário que represente o jogador, ou 3% (três por cento) da remuneração a auferir pelo jogador para o intermediário que actue em nome do clube comprador, sendo que passa, também, a ser limitada a representação múltipla para prevenir conflitos de interesses. Tais medidas passam, também a ser acompanhadas pela reintrodução do sistema de licenciamento obrigatório dos agentes, devidamente acompanhado por uma formação contínua dos mesmos.

Outra das medidas prioritárias nesta matéria é que o pagamento das comissões passa a ser feito através da 'clearing house' que a FIFA pretende implementar, não só para as comissões mas sobretudo no âmbito dos direitos de formação e do mecanismo de solidariedade, que mais não é do que uma forma da FIFA poder controlar o pagamento de toda e qualquer comissão e a sua conformidade regulamentar, bem como prevenir a evasão fiscal ou o branqueamento de capitais.

Por fim, há ainda que destacar a criação de um sistema de resolução de conflitos entre clubes, agentes e jogadores, deixando de, como até aqui, estas disputas sejam decididas no âmbitos dos tribunais civis de cada estado.