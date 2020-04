Medidas pós-COVID-19 nas competições profissionais

Tendo em conta o regresso aos treinos das equipas profissionais competidores nas Ligas Nos e Pro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e as sociedades desportivas competidoras encontram-se a discutir e definir uma série de procedimentos a estipular a fim de respeitar todas as directivas implementadas pelo Governo e pela Direcção Geral de Saúde com vista a prevenir e erradicar a pandemia do vírus COVID-19. Iniciativa esta que é de louvar e denota que as instituições que gerem o futebol profissional português continuam a agir da forma mais responsável possível, tendo em conta o clima de incerteza que atravessamos e com vista a que este regresso aconteça da forma mais segura para todos os intervenientes.

Neste âmbito há que realçar que todos estes procedimentos têm de ser vertidos para o Regulamento das Competições Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e, acessoriamente poderão, também, ser estipuladas sanções especificas para o incumprimento de cada um dos procedimentos estipulados no Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Mas todas estas alterações terão obrigatoriamente de ser alvo de aprovação em sede de Assembleia Geral Extraordinária convocada para o efeito nos termos do disposto no art.º 37.º, alínea f) e 40.º dos Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e nos termos dos art.º 20.º e seguintes do Regulamento Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

No caso específico do Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional tais alterações, terão, ainda, de ser ratificadas em sede de Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol nos termos do disposto do art.º 39.º alínea g) dos Estatutos da Federação Portuguesa de Futebol.