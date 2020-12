Um esforço diário do aperfeiçoamento

Prevaleço-me da oportunidade que este distinto órgão de comunicação social me concebe, para saudar todos os treinadores, manifestando o nosso apreço, a todos aqueles que se evidenciaram através dos sucessos obtidos, não ignorando aqueles que por variados motivos não tiveram a oportunidade de evidenciar as suas potencialidades. Deixar uma palavra de apreço, para aqueles que pelo trabalho e empenho realizado, lhes sejam proporcionadas novas oportunidades para que possam demonstrar os seus conhecimentos e a sua competência nos vários domínios que a profissão de Treinador encerra.





Independentemente dos méritos dos nossos Treinadores, também é altura de fazer uma introspeção e reflexão. É também um tempo de memórias. Do que foi feito e daquilo que entendemos deveria ter sido executado e do necessariamente refeito, dos que partiram e dos que, com muita alegria, chegaram. Do vivido e do verdadeiramente sentido. Dos que não esquecemos aos que perderam a voz. Dos que só sabem dizer que sim aos que são ousados e que, na sua liberdade, dizem não. E é este não e aquele sim que nos marcam. Na nossa felicidade. E na autoestima. Ou na nossa desilusão. Mas é, igualmente, o momento de alimentar os sonhos para o futuro que se aproxima.Não podemos ignorar que a solidariedade profissional exige ao Treinador evitar litígios inúteis, ou qualquer outro comportamento suscetível de denegrir a reputação da profissão, promovendo uma relação de confiança e de cooperação entre os Treinadores. Porém, a solidariedade profissional nunca pode ser invocada para colocar os interesses da profissão contra os interesses das entidades onde exerce a sua função.Não podemos ignorar que, mesmo baixando significativamente os ordenados dos jogadores e Treinadores, continuamos a ter o problema dos ordenados em atraso. Ninguém está dispensado do esforço diário do aperfeiçoamento, conscientes, que não é possível construir o futuro com ferramentas e estratégias do passado.