Competência e justiça

Esta semana tivemos conhecimento pela FPF que será implementado o sistema de suporte de vídeo à arbitragem em várias competições de futsal. Esta é uma medida que vai ajudar os árbitros e a modalidade em geral, minimizando os erros e elevando a taxa de acerto, valorizando a modalidade.Mas não menos importante: será que os árbitros de futsal terão os seus prémios de jogo adequados ao aumento da responsabilidade e da exigência? Apesar dos acertos nos últimos anos, os valores estão muito aquém do razoável, tendo em conta a dedicação e profissionalismo dos árbitros e a exigência da função.Os árbitros têm sido ao longo dos anos parceiros fundamentais do desenvolvimento da modalidade. Tiveram sempre noção de que era necessário fazer crescer o futsal para mais à frente terem o retorno. Eles fizeram a sua parte, pelo que será da mais elementar justiça a atualização das tabelas dos prémios de jogo. Receber 240 euros para arbitrar um Benfica-Sporting, o dérbi mais importante do mundo no futsal, ou qualquer outro jogo da Liga Placard, é pouco para estes agentes da competência e da dedicação.Esta semana tivemos a divulgação de um vídeo da UEFA com o objectivo de contribuir para o recrutamento de árbitros. Não podia ficar mais satisfeito. O referido vídeo contou com a colaboração da APAF e da CAIS. Este marco importante é um sinal claro do trabalho de excelência que a APAF tem vindo a realizar nos últimos anos e que é reconhecido além-fronteiras. O vídeo contou com a presença da jovem árbitra Dulce Soares, que pertence aos quadros da AF Setúbal. Obrigado a todos os que têm ajudado e promovido a arbitragem e a APAF. O sucesso é de todos.