A arrogância de Müller

É um campeão do Mundo. Um super craque. Uma estrela do Bayern de Munique. Mas talento dentro do campo nem sempre é sinónimo de educação e humildade.



Thomas Müller criticou o facto de a sua seleção, a Alemanha, ter de jogar contra equipas fracas como San Marino: "Não entendo o significado de jogos como este, sobretudo com um calendário tão carregado. Eu percebo por eles, sobretudo porque jogam contra os campeões do Mundo."



O diretor de comunicação de San Marino, Alan Gasperoni, respondeu-lhe em dez pontos e colocou o avançado do Bayern no seu devido sítio. Entre os vários temas tocados, lembrou Müller da importância do futebol para San Marino e até ironizou com o resultado. Porque, apesar da Alemanha ter ganho 8-0, Müller nem conseguiu marcar um golo.



O desprezo e arrogância que Müller revelou em relação a San Marino só lhe fica mal e diz muito dele. Não surpreende vindo de quem vem. Alguém que já tinha demonstrado tiques de superioridade noutros momentos.



Terá de aprender a ser grande dentro do campo. A conta bancária pode estar cheia, mas é muito pobre em educação, algo que Gasperoni lhe lembrou na resposta dada. Uma grande resposta. Uma lição para Muller. Se ele quiser aprender.