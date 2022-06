A influência da educação na cultura desportiva

Nesta estreia deste espaço de reflexão "ligações Olímpicas" quero abordar um tema tão premente e julgo necessário face a tantos acontecimentos que têm perturbado o mundo desportivo.....A educação influencia uma cultura desportiva?A resposta é sim, mas o que é que pretendemos para uma nação mais responsável, mais solidária, mais inclusiva, que reflicta a modernidade? Sabemos qual a direcção, como pretendemos dar respostas, fazemos as perguntas certas às pessoas certas? É o desporto um meio ou um fim? Queremos iludir-nos pelos resultados, ou queremos que os resultados de excelência sejam apenas parte um processo? Como é que criamos sustentabilidade e consistência na prestação desportiva, como é que alinhamos todos os intervenientes do fenómeno desportivo, no mesmo sentido na mesma direcção? O desporto pode inspirar uma nação?A resposta está nas pessoas, no comum cidadão. Em criar uma meta e um propósito. Ao estabelecermos metas a longo prazo, respondendo aos anseios de todos, chegaremos à conclusão que os feitos dos heróis olímpicos estarão sempre no imaginário de quem sonha em reproduzir algo semelhante. Serão sempre os mais jovens, os mais puros, que nos farão encontrar a base natural para o orgulho de cada conquista, reconhecendo os valores e os motivos de pertença a uma nação.O Público em geral inspira-se com os feitos e vitórias dos nossos Atletas e ao espelharem esses comportamentos, provocam em si mesmos mudanças comportamentais saudáveis, criando hábitos de saúde física.Esta educação aliada ao desporto é um motor de desenvolvimento cultural, de uma sociedade mais saudável, retrato de um conjunto de valores de respeito, excelência e amizade. Esse é o caminho escolhido pela Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal: fazer parte deste movimento civil, para os atletas, pelos atletas, para a Sociedade torna-se imperioso para todos os sectores da sociedade, estejam num alinhamento estratégico que provoque a mudança de mentalidades e faça com que o desporto desperte uma nação, mais equilibrada, mais inclusiva, mais educada!