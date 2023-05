Que bicho lhes mordeu?

São anos e mais anos a pensar o mesmo. Depois, por esta ou aquela razão, há sempre algo que não corre bem e o tão esperado equilíbrio no playoff, com séries disputadas em sete jogos, todos renhidos, não passa disso mesmo... de um desejo que não se concretiza. Mas, convenhamos, esta época, tendo em conta o que se viu na fase regular e nas duas primeiras rondas do playoff, quem é que admitiria que as finais de conferência estariam ambas com 3-0?A do Oeste, com Denver no comando e depois de ter realizado dois embates em casa, até não pode ser considerada uma grande surpresa, apesar das figuras que os Lakers possuem. Mas, ver os Celtics ‘atropelados’ por Miami, que precisou de duas partidas no playin para assegurar a última vaga no Este... é algo difícil de entender. É mesmo caso para perguntar: que raio de bicho lhes mordeu? Tinha de ser agora?!