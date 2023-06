A consagração de uma estrela

Arranca daqui a umas horas a final da NBA. O tão ambicionado título está agora à distância de quatro triunfos. Denver, por ter feito uma temporada claramente melhor, possui a vantagem do fator casa (se atuar em altitude já costuma ser importante, agora poderá ser decisivo), contar nas suas fileiras com o melhor basquetebolista mundial da atualidade (Jokic) e também por ter sido sujeito a menor desgaste físico e psicológico no playoff... é favorito. Mas, conforme já demonstrou antes, nomeadamente nas séries diante Milwaukee e Boston, a formação de Miami não se intimida facilmente com o nome (e poderio) dos adversários. Bem pelo contrário. Seja lá como for, quando terminar o derradeiro embate Jokic ou Butler terão assegurado o primeiro anel da carreira. Tratando-se de dois jogadores que admiro sobremaneira ficarei sempre satisfeito com o desenlace. Por isso, agora só falta ver jogos espectaculares e equilibrados. Arranja-se?!