Como lá chegar com esta cultura?

Na passada 6.ª feira, li com muita atenção e acuidade as linhas gerais do novo plano estratégico da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) que o Record nos trouxe. Importante referir que sem ter acesso ao documento integral não é possível uma opinião mais completa e afoita, na medida em que apenas tomámos contacto com aquilo que a estrutura de comunicação da Liga e da EY fez chegar junto da opinião pública. A parte ‘boa’. Da eventual análise SWOT (ou equivalente) que foi feita, fiquei curioso por saber quais as fraquezas (W) e ameaças (T) identificadas.Ainda assim, é claramente um plano com muitas ideias valiosas, carregado de ambição mas receio que, infelizmente, algo desfasado da nossa realidade contemporânea, fruto da mentalidade pequena e cultura mesquinha vigentes no nosso futebol.Segundo pudemos ler, as 5 principais ideias deste novo plano 2023/27 assentam em: 1.º - No compromisso com o adepto; 2.º - Na elevação do produto; 3.º – Na credibilização pelo profissionalismo; 4.º - Na união de todos os agentes; 5.º – Num futebol com responsabilidade social.Ora basta ter estado atento aos jogos Benfica- Sp.Braga e FC Porto-Casa Pia para perceber que com estes ‘artistas’ em palco (jogadores, treinadores e dirigentes) e cultura vigente, será impossível ter um espetáculo dotado de um compromisso sério e límpido com o adepto, em que este possa levar as famílias ao estádio sem medo ou receio de ser agredido, cuspido ou vilipendiado, em que assista a um espectáculo desportivo elevado, sem agressões, ofensas, mentiras, simulações, enganos ou outras práticas antidesportivas e em que todos os ‘stakeholders’ trabalhem unidos na defesa do mesmo produto.Pedro Proença classificou os seus primeiros mandatos como de "recuperação" (o 1.º) e "consolidação" (o 2.º) . Sem dúvida que terá o seu quê de inegável o trabalho de recuperação financeira feito na LPFP nesse período. Só que faltou algo. Algo para que o Presidente da LPFP alerta como sendo a "nossa última oportunidade".Só que, para este terceiro quadriénio que se inicia, com exceção do 5.º eixo do supracitado plano estratégico (o da responsabilidade social) hoje em dia muito em voga e politicamente correto, que fica sempre bonito colocar num powerpoint, todos os demais 4 pilares, dependem muito mais das SAD, dos seus dirigentes e agentes desportivos do que da estrutura directiva da Liga.Assim, o ex-árbitro e a estrutura profissional da LPFP têm um enorme desafio pela frente, pelo menos enquanto ali estiverem, na medida em que contrariamente aos primeiros dois mandatos, desta vez a boa execução dos seus objetivos estratégicos dependem muito mais do trabalho, comportamento e desempenho de terceiros, do que deles próprios e esta é, claramente, a grande ‘ameaça’ ao futebol profissional português e ao plano de Pedro Proença.