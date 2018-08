Os campeões de juniores

O triunfo da nossa selecção no Campeonato da Europa de Sub-19 (nascidos depois de 01-01-1999) faz-nos abordar a vertente que mais alegrias tem dado aos portugueses nas últimas seis décadas – o futebol jovem.



Referida como a primeira conquista neste escalão, tal não corresponde exactamente à verdade. Excluindo os êxitos conseguidos em idades mais baixas (Sub-16, quatro e Sub-17, duas), consideramos mais lógico incluir todas as campanhas vitoriosas obtidas no escalão Júnior que, ao longo dos anos e usando a terminologia actual, aconteceu antes no Europeu de 1961 (seria Sub-18) e nos Mundiais de 1989 e 1991 (Sub-20).



Numa breve retrospectiva, em 1961 o Europeu foi disputado em Portugal e, na final, vitória sobre a Polónia (4-0), todos os golos marcados por Serafim; foi seleccionador o jornalista David Sequerra e treinador José Maria Pedroto; os 22 jogadores representavam então o Benfica (5), FC Porto e Académica (4 cada), Barreirense (3) e, com um, Sporting, Belenenses, Vitória de Setúbal, Leixões, Sanjoanense e Leões de Santarém, dos quais atingiram a Selecção A o António Simões (Benfica, campeão europeu), Serafim (FC Porto e Benfica), Fernando Peres (Belenenses e Sporting), Oliveira Duarte (Sporting) e Carriço (Setúbal).



Curiosamente, isto aconteceu pouco antes de o Benfica se tornar campeão europeu, em Berna, em 31 de Maio de 1961!



Em 1989 o campeonato do Mundo foi disputado em Riade, na Arábia Saudita, final com a Nigéria (2-0, golos de Abel Silva e Jorge Couto), sendo seleccionador Carlos Queiroz e adjunto Nelo Vingada; os 18 jogadores representavam então o Benfica (6), Gil Vicente (3) e, com um, Boavista, Vitória de Setúbal, Feirense, Estoril, Leixões, Torreense, Académico de Viseu, Famalicão e Farense, tendo atingido a selecção principal João Pinto, Fernando Couto, Paulo Sousa, Paulo Madeira, António Folha, Paulo Alves, Jorge Couto, Filipe Ramos e Hélio Sousa.



Em 1991 o campeonato do Mundo disputou-se em Portugal, mantendo-se a dupla Carlos Queiroz-Nelo Vingada; vitória sobre o Brasil no desempate por penaltis (4-2), tendo o último sido marcado por Rui Costa; os 18 jogadores pertenciam ao Sporting (5), FC Porto e Benfica (3) e, com um, Boavista, Estrela da Amadora, Salgueiros e mais quatro equipas; considerada a "geração de ouro" vieram a ser alguns dos expoentes máximos na selecção principal João Pinto, Luís Figo, Rui Costa, Peixe, Jorge Costa, Abel Xavier, Capucho e Nelson.



Neste ano de 2018, no campeonato da Europa disputado na Finlândia, Portugal conseguiu a 4.ª vitória no escalão de Juniores, tendo por base a equipa que, dois anos antes, se sagrara campeã europeia de Sub-17. Sem vários jogadores nucleares, lesionados ou já envolvidos pelos seus clubes na preparação da próxima época, os 21 jogadores pertenceram à formação do Benfica (6), FC Porto e Sporting (4 cada), Braga (3) e, com um, Guimarães, Boavista, Sion e Chelsea. Dada a qualidade demonstrada é de esperar que muitos deles atinjam outros patamares competitivos e cheguem rapidamente à selecção prrincipal.



Destaque também para o facto de muitos destes campeões sejam hoje treinadores prestigiados, em Portugal e no estrangeiro, como Paulo Sousa, António Folha, Paulo Alves, Jorge Costa, Abel Xavier e Capucho; e, desde a reestruturação levada a cabo por Carlos Queiroz na sua última passagem pela selecção nacional (em 2010), outros sejam responsáveis pelas selecções mais jovens (Sub-16 a Sub-19) – Emílio Peixe, Filipe Ramos, Rui Bento e Hélio Sousa –, sendo justo incluir neste grupo o seleccionador dos Sub-21, Rui Jorge, apesar de nunca ter sido campeão como jogador.



* Antigo colaborador de Record (1991/97), foi o último Director da Gazeta dos Desportos (1995) e escreve segundo a antiga ortografia