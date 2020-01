Águia mais favorita

O Benfica venceu em casa de um fortíssimo Vitória (mais um grande trabalho de Ivo Vieira) e poderá assistir ao clássico desta noite refastelado no sofá, com sete pontos de avanço sobre o FC Porto. As águias dobraram mais um dos cabos das tormentas do campeonato nacional, mantendo um registo imaculado a jogar fora de portas desde que Bruno Lage é o treinador. Para o técnico, foi a melhor forma de encerrar com chave de ouro um ano que nunca esquecerá: 34 jornadas, 32 vitórias, 110 golos marcados. O favoritismo dos campeões nacionais na corrida ao título ficou um pouco mais reforçado.





O encontro de ontem no D. Afonso Henriques teve um ambiente eletrizante, do relvado às bancadas. Mais uma vez, houve quem passasse todos os limites, com tochas e cadeiras arremessadas para dentro das quatro linhas. Chegará o dia em quem manda no futebol profissional em Portugal - os clubes - terá de aceitar que há um problema nas bancadas. Continuam a pagar centenas de milhares de euros em multas todos os anos, sendo esse o preço que estão dispostos a pagar para não enfrentarem a origem do problema, banindo dos estádios os adeptos que incorrem neste tipo de comportamento. A grande pergunta é: será que é mesmo isso que querem?