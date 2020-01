Bruno e o futuro

O Sporting precisa de vender, o Man. United precisa de comprar e Bruno Fernandes precisa de dar o salto para uma liga de topo. As três necessidades estão alinhadas, mas a transferência do capitão dos leões volta a cair num impasse, à imagem do que aconteceu no último verão. Depois de estabelecer um preço para transferir o seu jogador mais valioso, Frederico Varandas não tem muita margem para recuar, até porque é muito fácil prever uma hecatombe desportiva ainda maior do leão se perder Bruno Fernandes. Mas esse seria o passo racionalmente mais correto.

O Sporting vive estrangulado em termos financeiros, gastando demasiado para o que faz em campo – faz sentido estar a lutar pelo 3.º lugar com Famalicão ou Sp. Braga, gastando muito mais do que estes clubes? Transferir Bruno Fernandes é a saída óbvia para um clube com muito pouco a perder a curto prazo. Porque, à medida que as épocas passam, mais difícil será manter a valorização do médio (faz 26 anos em setembro) tão elevada. E um encaixe de algumas dezenas de milhões de euros poderia servir de base para a reconstrução de um novo Sporting. Importante é que, depois, esse dinheiro não seja esbanjado. Fernando, que ontem saiu de Alvalade (alguma vez entrou?), está aí para lembrar a todos o que não se pode fazer.