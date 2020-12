Leitores acima de tudo

A pressa é, muitas vezes, inimiga da perfeição. E a pressa com que o Benfica desmentiu a notícia publicada ontem por Record fez com que fosse publicado um comunicado com muitas imperfeições. Os encarnados desmentiram a existência de qualquer “reunião” (já agora, uma palavra nunca referida na notícia de Record), mas pela boca do treinador ficámos a saber que as conversas sobre futebol existem e são quase diárias. Por muito que seja desconfortável para a estrutura do clube que estes assuntos sejam conhecidos do grande público, é esse o trabalho do jornalismo independente. O interesse de quem lê e confia no Record está acima de tudo.