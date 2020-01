O empate não chega

O registo do FC Porto em casa do Sporting nas últimas duas décadas é um bom aviso para as dificuldades que os dragões podem esperar amanhã. A última vitória aconteceu em 2008 e, desde então, os azuis e brancos apenas somaram seis empates. Números quase chocantes quando pensarmos no domínio que o emblema nortenho tem tido em todos os outros recintos – até na Luz, onde mora o maior rival, soma mais de metade dos pontos disputados desde 2008/09. Sérgio Conceição acumula dois empates sem golos nas duas visitas a Alvalade como treinador do FC Porto. Na época passada, deu mesmo a sensação de não ficar muito preocupado com o resultado, até porque saiu dessa jornada (a última da primeira volta) com cinco pontos de avanço sobre o Benfica, o que parecia (na altura) uma margem confortável. Desta vez, os portistas não têm margem para pensar em empates, independentemente do que os encarnados façam em Guimarães.

Bruno Lage faz hoje um ano como treinador do Benfica. Os números falam por ele, mas não é só de números que a história de Lage é feita. É também de palavras e factos. O técnico nascido em Setúbal há 43 anos tem mantido uma sanidade notável no discurso, mesmo nas derrotas. E o facto é que foi o maior responsável pela reconquista do título na época passada.