Augusto Inácio já foi confirmado como treinador do Avaí, Jesualdo Ferreira está a um passo de ser oficializado no Santos e ainda ontem surgiram notícias do interesse do Atlético Mineiro em Carlos Carvalhal e José Peseiro. Ao fim de décadas de menosprezo, os clubes brasileiros olham para os treinadores portugueses como se fossem a solução para todos os males. A culpa, claro, é de Jorge Jesus e do trabalho que fez à frente do Flamengo. Houve uma altura em que se procurou o novo Mourinho, depois o novo Bruno Lage (vários clubes tentaram o sucesso com técnicos de equipas secundárias), agora o Brasil procura o novo JJ. Apesar de todos os nomes acima referidos já terem dado várias provas de competência, o mais provável é que nem todos tenham sucesso. Porque a qualidade dos treinadores não se explica com o país onde nasceram.

Muito já foi dito e escrito sobre o erro de João Pinheiro ao mostrar o segundo amarelo a Bolasie em Portimão. Mais uma vez, o árbitro (que nem tinha VAR) vai ser o saco de pancada geral. Willyan, que simulou ter levado uma chapada na cara, passa entre os pingos da chuva. Erros como o do árbitro devem ser condenados, mas o que dizer de um jogador que simula daquela maneira? Se queremos um futebol melhor, temos de ser exigentes com todos como somos com os árbitros.