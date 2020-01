Taça que os liga

Tantas vezes desdenhada, quase sempre por quem não a venceu, a Taça da Liga volta a ter uma final four que se espera competitiva e que junta quatro dos cinco maiores clubes nacionais da atualidade. Todos eles chegam a esta fase da época a olhar para a prova com muita sede: para Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães é a única oportunidade de vencer um troféu esta época, sendo que os dois emblemas do Minho têm ainda como motivação extra o facto de a final ser disputada em Braga; para o FC Porto, será um medicamento (mesmo que seja momentâneo) para a depressão que se instalou no Dragão após a última jornada da primeira volta. É óbvio que há muito em jogo nesta final four. As vitórias serão muito comemoradas e as derrotas irão custar a digerir – no fundo, tudo aquilo que deve haver numa competição desportiva profissional. A Taça da Liga precisa de ser repensada, nomeadamente no seu formato e calendário, mas é um erro querer acabar com ela.

A Seleção Nacional de andebol joga hoje frente à Eslovénia a primeira de duas partidas decisivas. Se vencer, ficará a um pequeno passo de chegar às meias-finais, o que seria um dos maiores feitos da história do desporto português. Depois do que já vimos na Noruega e na Suécia, deixem-nos sonhar.